Что приготовить на Медовый Спас: 3 рецепта выпечки от Клопотенко (фото)

Маковия, или Медовый Спас, — один из важнейших украинских летних праздников, который по традиции сопровождается освящением первого урожая меда, мака и ароматных букетов. В преддверии этого дня Евгений Клопотенко предлагает окунуться в национальные кулинарные традиции и приготовить аутентичную праздничную выпечку.

Хотя по церковному календарю после Маковия начинается пост, в народной традиции праздничный стол всегда изобиловал разнообразными лакомствами с добавлением сливочного масла, молока и яиц. Вот три проверенных рецепта, которыми поделился Клопотенко. Они помогут создать настоящую атмосферу праздника, который в 2026 году отмечается 1 августа.

Золотистые шарики с маковым соусом

Золотистые шарики с маковым соусом Фото: Євген Клопотенко

Эти нежные дрожжевые шарики, обжаренные до золотистой корочки и обмакнутые в ароматный медово-маковый соус, станут прекрасным угощением для всей семьи.

Ингредиенты:

Для шариков: 400 г пшеничной муки, 220 мл тёплой воды, 14 г прессованных дрожжей, 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли, 300 мл масла для фритюра.

Для соуса: 4 ст. л. меда, 100 мл тёплой воды, 100 г молотого мака.

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Приготовление:

В миске растворите дрожжи с сахаром в тёплой воде. Добавьте муку, соль и вымешивайте тесто руками не менее 3 минут. Накройте полотенцем и оставьте в тёпле на 50 минут.

Обомните тесто, сформируйте шарики весом по 15–20 г и дайте им постоять ещё 10–15 минут.

Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте шарики в полуфритюре 2–3 минуты до золотистого цвета.

Отдельно вскипятите воду. Выложите готовые шарики на сито, окуните в кипяток буквально на 4–5 секунд и переложите в миску.

Для соуса перетрите мак в блендере или ступке, смешайте с мёдом и тёплой водой. Взбейте венчиком, полейте шарики и подавайте к столу.

Пышный дрожжевой рулет с маком

Пышный дрожжевой рулет с маком Фото: Євген Клопотенко

Классика праздничного стола — ароматный рулет с обильной сочной маковой начинкой.

Ингредиенты:

Для теста: 20 г прессованных дрожжей, 200 мл молока, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли, 350 г муки (+25 г на подсыпку), 2 желтка (и 1 желток для смазывания).

Для начинки: 450 г мака, 3 белка, 5 ст. л. сахара.

Приготовление:

Опара: раскрошите дрожжи в миску, добавьте тёплое молоко, сахар и 1 ст. л. муки. Оставьте на 20 минут.

В опару добавьте оставшуюся муку, соль и 2 желтка. Замесите нежное тесто, накройте пленкой и поставьте в тепло на 40 минут. После этого вымесите его еще 5 минут и дайте подняться повторно в течение 20 минут.

Для начинки перетрите мак, смешайте его с белками и сахаром, хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 0,5–0,7 см. Равномерно распределите начинку, подверните боковые края на 2–3 см и сверните в рулет.

Переложите выпечку на противень с пергаментом швом вниз, смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180 градусах в течение 40–45 минут.

Традиционные шулики (ламанцы) с маком и корицей

Традиционные шулики (ламанцы) с маком и корицей Фото: Євген Клопотенко

Хрустящие лепешки, пропитанные тёплым молочно-маковым соусом — самые любимые украинские сладости к Медовому Спасу.

Ингредиенты:

Для теста: 250 г муки, 75 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 100 г сметаны, 1 ст. л. мака, ½ ч. л. разрыхлителя, щепотка тмина и соли.

Для соуса: 100 г мака, 250 мл молока, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. молотой корицы.

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель, тмин, соль, мак и сахар. Добавьте сливочное масло и растерьте руками до состояния крошки.

Добавьте яйцо, сметану и замесите плотное тесто.

Раскатайте тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 3 мм, часто проколите вилкой и выпекайте при 185 градусах примерно 15 минут.

Для соуса смешайте в сковороде мак, молоко, мед и корицу. Прогрейте на слабом огне 7–10 минут, постоянно помешивая.

Готовый корж разломайте руками на кусочки, выложите в глубокую тарелку, щедро полейте соусом и подавайте с тёплым чаем или молоком.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что нельзя делать в Медовый Спас и каковы традиции этого праздника.

В этот день верующие несут в храмы мед, мак, воду и букеты "маковейчики".

Кроме того, август 2026 года может оказаться самым жарким периодом лета и завершиться температурой выше климатической нормы.