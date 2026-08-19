Особиста трагедія головної жінки в моді Коко Шанель: чи була вона щасливою в коханні (фото)

Габріель "Коко" Шанель, яка народилася 19 серпня 1883 року, кардинально змінила світ жіночої моди, проте її особисте життя було сповнене драми та болю.

Попри численні романи з найвпливовішими, найбагатшими та найталановитішими чоловіками своєї епохи, легендарна дизайнерка ні разу не вийшла заміж, не стала мамою і померла в самотності у своєму люксовому номері в готелі Ritz. Фокус з нагоди дня народження Шанель розповідає про її особисте життя.

Головне кохання та найбільша трагедія

Головна трагедія життя Габріель полягала в тому, що єдиний чоловік Артур "Бой" Кейпел, якого вона щиро кохала і який допоміг їй стати тією самою Шанель, трагічно загинув.

Англійський аристократ і гравець у поло, якого друзі називали "Бой", став головним чоловіком у житті дизайнерки.

На відміну від першого заступника Шанель, Етьєна Бальсана, який бачив у ній лише утриманку, Артур розгледів у Коко унікальний дизайнерський талант. Він позичив жінці гроші на відкриття першого капелюшного магазину та паризького ательє на вулиці Камбон.

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Їхній палкий роман тривав 9 років, але Кейпел так і не освідчився Габріель. Втім, через низьке походження жінки, яка виросла в сиротинці, Артур обрав шлюб за розрахунком з англійською аристократкою Діаною Віндем. Попри це, його зв'язок із Шанель не перервався — вони таємно зустрічалися.

22 грудня 1919 року сталася фатальна аварія. "Бой" поспішав на таємне різдвяне побачення з Коко і загинув у ДТП під Каннами через пошкоджену шину. Габріель швидко приїхала на місце трагедії, годинами ридала на узбіччі і пізніше сказала: "Втративши Кейпела, я втратила все".

Саме ця втрата подарувала світу ту саму маленьку чорну сукню. Не маючи офіційного права носити жалобу за чужим чоловіком, Коко Шанель одягла в траурний чорний колір усіх жінок світу, перетворивши свій біль на культовий тренд.

Артур "Бой" Кейпел Фото: Вікіпедія

Чоловіки не вели Коко під вінець

Після смерті Кейпела кожен з романів Шанель закінчувався драмою через її незалежність, походження чи гордість.

Російський князь Дмитро Романов. Двоюрідний брат Миколи II допоміг Габріель пережити депресію. Саме він познайомив Коко з парфумером Ернестом Бо, разом з яким вона створила легендарні парфуми Chanel №5. Стосунки швидко згасли, і князь одружився з іншою.

Герцог Вестмінстерський (Х'ю Гросвенор). Один із найбагатших чоловіків світу засипав Коко діамантами та подарував любов до твіду. Їхній роман тривав 14 років. Герцог палко бажав спадкоємця, але Шанель у свої 40+ років не могла народити дитину. На пропозицію шлюбу жінка відповіла знаменитою фразою: "Герцогинь Вестмінстерських багато, а Шанель — тільки одна".

Ганс Гюнтер фон Дінклаге. Німецький аташе і шпигун під час Другої світової війни. Цей зв'язок повністю зруйнував репутацію Коко. Через звинувачення в колабораціонізмі їй довелося на роки втікати до Швейцарії, а кохання обернулося політичним скандалом та взаємними докорами. Втім, дизайнерка до смерті допомагала німцю. Кажуть, через те, аби він не виказав таємниць про звʼязок Коко з нацистами.

Коко Шанель Фото: Вікіпедія

Сукні замість чоловіків

Сама Коко Шанель наприкінці життя чітко сформулювала причину своєї самотності. Вона визнавала, що хоча віддавалася почуттям сповна, її головною пристрастю завжди залишалася робота.

"Коли мені доводилося вибирати між чоловіком і моїми сукнями, я завжди вибирала сукні", — казала Габріель.

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