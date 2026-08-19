Личная трагедия главной женщины в моде Коко Шанель: была ли она счастлива (фото)

Габриэль "Коко" Шанель, родившаяся 19 августа 1883 года, кардинально изменила мир женской моды, однако её личная жизнь была полна драмы и боли.

Несмотря на многочисленные романы с самыми влиятельными, богатыми и талантливыми мужчинами своей эпохи, легендарная дизайнерша ни разу не вышла замуж, не стала мамой и умерла в одиночестве в своём роскошном номере отеля Ritz. Фокус по случаю дня рождения Шанель рассказывает о её личной жизни.

Главная любовь и величайшая трагедия

Главная трагедия жизни Габриэль заключалась в том, что единственный мужчина в её жизни, Артур "Бой" Кейпел, которого она искренне любила и который помог ей стать той самой Шанель, трагически погиб.

Английский аристократ и игрок в поло, которого друзья называли "Бой", стал главным мужчиной в жизни дизайнерши.

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В отличие от первого заместителя Шанель, Этьена Бальсана, который видел в ней лишь содержанку, Артур разглядел в Коко уникальный дизайнерский талант. Он одолжил женщине деньги на открытие первого магазина шляп и парижского ателье на улице Камбон.

Их бурный роман длился 9 лет, но Кейпел так и не сделал Габриэль предложение. Впрочем, из-за низкого происхождения женщины, выросшей в приюте, Артур заключил брак по расчёту с английской аристократкой Дианой Винд. Несмотря на это, его связь с Шанель не прервалась — они тайно встречались.

22 декабря 1919 года произошла роковая авария. "Бой" спешил на тайное рождественское свидание с Коко и погиб в ДТП под Каннами из-за поврежденной шины. Габриэль быстро приехала на место трагедии, часами рыдала на обочине и позже сказала: "Потеряв Кейпела, я потеряла всё".

Именно эта утрата подарила миру то самое маленькое чёрное платье. Не имея официального права носить траур по чужому мужу, Коко Шанель одела всех женщин мира в траурный чёрный цвет, превратив свою боль в культовый тренд.

Артур "Бой" Кейпел Фото: Википедия

Мужчины не вели Коко к алтарю

После смерти Кейпела каждый из романов Шанель заканчивался драмой, связанной с её независимостью, происхождением или гордостью.

Российский князь Дмитрий Романов. Двоюродный брат Николая II помог Габриэль преодолеть депрессию. Именно он познакомил Коко с парфюмером Эрнестом Бо, вместе с которым она создала легендарные духи Chanel №5. Отношения быстро угасли, и князь женился на другой.

Герцог Вестминстерский (Хью Гросвенор). Один из самых богатых мужчин мира осыпал Коко бриллиантами и привил ей любовь к твиду. Их роман длился 14 лет. Герцог страстно желал наследника, но Шанель в свои 40 с лишним лет не могла родить ребёнка. На предложение руки и сердца женщина ответила знаменитой фразой: "Герцогинь Вестминстерских много, а Шанель — только одна".

Ганс Гюнтер фон Динклаге. Немецкий атташе и шпион во время Второй мировой войны. Эта связь полностью разрушила репутацию Коко. Из-за обвинений в коллаборационизме ей пришлось на долгие годы бежать в Швейцарию, а любовь обернулась политическим скандалом и взаимными упреками. Впрочем, дизайнер до самой смерти помогала немцу. Говорят, для того, чтобы он не выдал секреты о связи Коко с нацистами.

Коко Шанель Фото: Википедия

Платья вместо мужчин

Сама Коко Шанель в конце жизни чётко сформулировала причину своего одиночества. Она признавала, что, хотя и отдавала себя чувствам без остатка, её главной страстью всегда оставалась работа.

"Когда мне приходилось выбирать между мужчиной и моими платьями, я всегда выбирала платья", — говорила Габриэль.

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