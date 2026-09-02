53-річну королеву ушпиталили за кілька днів після смерті короля Гаральда

Нову королеву-консорт Норвегії Метте-Маріт терміново доправили до лікарні в Осло відразу після того, як вона в останню мить скасувала свою участь у церемонії складання присяги свого чоловіка. Король Гокон особисто привіз дружину до Національної лікарні увечері в понеділок для обов'язкового медичного нагляду.

О 18:20 король тимчасово залишив медзаклад сам, але повернувся о 21:30, щоб забрати королеву додому. Представники палацу та лікарні пояснили, що раптова відсутність Метте-Маріт пов'язана з ускладненнями після трансплантації легень, яку вона перенесла у червні цього року, повідомляє Hola!

Пульмонолог Аре Холм зазначив, що подібні реакції після такої складної операції є непоодинокими та вимагають денного спостереження фахівців. На офіційній церемонії складання присяги конституції королеву підмінила її донька, кронпринцеса Інгрід Олександра.

Хвороба королеви

З 2018 року королева Метте-Маріт бореться з рідкісною формою фіброзу легень. Через суттєве погіршення стану здоров'я лікарі провели операцію з пересадки органів, після чого рекомендували їй реабілітаційний період без публічних заходів протягом шести місяців.

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Новий король Норвегії

Передача влади у країні відбувається після того, як минулої п'ятниці у віці 89 років помер король Гаральд V, який правив Норвегією протягом 35 років. За місцевим звичаєм, Гокон став новим монархом негайно після смерті батька. Державна церемонія прощання з Гаральдом V призначена на 9 вересня в соборі Осло, а свою присутність на похороні вже підтвердили представники королівських родин Нідерландів та Японії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Помер король Норвегії Гаральд, який правив країною з 1991 року і був найстаршим правлячим монархом Європи. Йому було 89 років.

Новий король Норвегії: його правління затьмарене скандалом з Епштейном та пасинком-злочинцем.

Крім того, помер "наймолодший монарх у світі". Король Рукіді IV правив маленьким королівством Тооро на заході Уганди і був коронований у три роки.