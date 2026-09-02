53-летнюю королеву госпитализировали через несколько дней после смерти короля Харальда

Новую королеву-консорт Норвегии Метте-Марит срочно доставили в больницу в Осло сразу после того, как она в последний момент отменила своё участие в церемонии принесения присяги своим мужем. Король Хокон лично привез супругу в Национальную больницу вечером в понедельник для обязательного медицинского наблюдения.

В 18:20 король на время покинул медицинское учреждение, но вернулся в 21:30, чтобы забрать королеву домой. Представители дворца и больницы пояснили, что внезапное отсутствие Метте-Марит связано с осложнениями после трансплантации лёгких, которую она перенесла в июне этого года, сообщает Hola!

Пульмонолог Аре Холм отметил, что подобные реакции после столь сложной операции не являются редкостью и требуют дневного наблюдения со стороны специалистов. На официальной церемонии принесения присяги на верность конституции королеву заменила её дочь, кронпринцесса Ингрид Александра.

Болезнь королевы

С 2018 года королева Метте-Марит борется с редкой формой легочного фиброза. В связи с существенным ухудшением состояния здоровья врачи провели операцию по пересадке органов, после чего рекомендовали ей пройти шестимесячный реабилитационный период без публичных мероприятий.

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Новый король Норвегии

Смена власти в стране происходит после того, как в минувшую пятницу в возрасте 89 лет скончался король Харальд V, правивший Норвегией на протяжении 35 лет. Согласно местному обычаю, Хокон стал новым монархом сразу после смерти отца. Государственная церемония прощания с Харальдом V назначена на 9 сентября в соборе Осло, а своё присутствие на похоронах уже подтвердили представители королевских семей Нидерландов и Японии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Скончался король Норвегии Харальд, правивший страной с 1991 года и являвшийся самым пожилым правящим монархом Европы. Ему было 89 лет.

Новый король Норвегии: его правление омрачено скандалом с Эпштейном и пасынком-преступником.

Кроме того, скончался "самый молодой монарх в мире". Король Рукиди IV правил небольшим королевством Тооро на западе Уганды и был коронован в возрасте трёх лет.