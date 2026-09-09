У Норвегії попрощалися з Гаральдом V: як пройшла церемонія та хто був присутній (фото, відео)

9 вересня в Осло, столиці Норвегії, відбулися пишні похорони короля Гаральда V, який помер 28 серпня у віці 89 років.

На церемонію прощання прийшли десятки тисяч людей, а підтримати рідних покійного монарха прибули представники королівських родин та лідери інших держав, повідомляє CNN.

Вона розпочалася з хвилини мовчання. Над Осло пролунав артилерійський салют із 21 залпу, що сповістив про початок траурної процесії, яка рушила від королівського палацу до Кафедрального собору столиці.

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Син покійного, новий король Гокон VIII, та інші високопоставлені члени королівської родини йшли пішки за труною, накритою червоним королівським штандартом Норвегії. Вдова Харальда, королева Соня, та дружина Хокона, королева Метте-Маріт, їхали за ними в автомобілі.

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На похоронах були присутні монархи Швеції, Данії, Іспанії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Монако та Йорданії. Вшанувати пам'ять Харальда прилетіли спадкоємець британського престолу принц Вільям, який представляв свого батька Чарльза III, та його тітка, королівська принцеса Анна, спадковий принц Японії Акісіно, а також політичні лідери з понад 20 країн, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Після завершення церемонії прапори, опущені на знак жалоби, були знову підняті, а також пролунав королівський салют. Новий король ХГокон VIII привітав присутніх з балкона Королівського палацу, ознаменувавши початок свого правління в країні.

Після церемонії прощання труну з тілом Гаральда в складі траурної процесії перевезли до палацової каплиці замку Акерсхус, де спочивають предки покійного короля. Там відбулася закрита церемонія для членів норвезької королівської родини, до яких приєдналися деякі іноземні гості та високопоставлені норвезькі чиновники, після чого труну опустили в крипту.

Одразу після державних похоронів Гокон VIII та королева Метте-Маріт влаштували офіційний прийом у Королівському палаці в Осло. На ньому зібралися члени норвезького уряду, світові лідери, які прибули до Осло, а також представники численних європейських і світових королівських династій (зокрема монархи Швеції, Данії, Іспанії, Нідерландів та інших країн).

Після завершення прийому вся королівська родина, включаючи овдовілу королеву Соню та спадкову кронпринцесу Інгрід Олександру, вийшла на балкон Королівського палацу, щоб привітати десятки тисяч громадян, які зібралися на площі

Як норвежці прощалися з королем

Перед похоронами норвежці терпляче чекали своєї черги, щоб пройти повз труну Гаральда, встановлену в каплиці королівського палацу.

В один із вихідних черга настільки подовжилася, що очікування тривало сім годин. За тиждень, поки труну виставили для прощання, каплицю відвідали понад 46 000 осіб. Уряд заявив, що цей день не є офіційним вихідним, проте школи та організації могли на власний розсуд дозволити учням і співробітникам стежити за перебігом подій у середу.

Влада також рекомендувала "призупинити проведення гучних заходів на час похоронної церемонії".

В Осло для участі в церемонії прощання зібралася величезна кількість людей. Тисячі громадян вишикувалися за огорожами вздовж вулиць, прикрашених державними прапорами. Рух транспорту та електросамокатів у центрі міста було перекрито, а поліція закликала людей не брати з собою велосипеди, парасольки та гострі предмети.

За трансляцією стежили мешканці всієї країни. У багатьох церквах, бібліотеках, культурних центрах та будівлях міських адміністрацій було встановлено великі екрани для публічного перегляду церемонії.

Король Гаральд V був найстаршим монархом Європи і правив країною 35 років. Після його смерті його син одразу ж став королем і минулого тижня склав у парламенті присягу на вірність конституції Норвегії.

Голова норвезького парламенту Масуд Гарахані, виступаючи на церемонії, зазначив, що "король Гаральд був близьким до народу", і нагадав, що "він не боявся виходити до людей у гумових чоботях".

Король Норвегії Гаральд V Фото: Вiкiпедiя

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