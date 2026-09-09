В Норвегии попрощались с Харальдом V: как прошла церемония и кто присутствовал (фото, видео)

9 сентября в Осло, столице Норвегии, прошли пышные похороны короля Харальда V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет.

На церемонию прощания пришли десятки тысяч людей, а поддержать родных покойного монарха прибыли представители королевских семей и лидеры других государств, сообщает CNN.

Она началась с минуты молчания. Над Осло прогремел артиллерийский салют из 21 залпа, возвестивший о начале траурной процессии, которая направилась от королевского дворца к Кафедральному собору столицы.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Сын покойного, новый король Хокон VIII, и другие высокопоставленные члены королевской семьи шли пешком за гробом, накрытым красным королевским штандартом Норвегии. Вдова Харальда, королева Соня, и супруга Хокона, королева Метте-Марит, следовали за ними в автомобиле.

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На похоронах присутствовали монархи Швеции, Дании, Испании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Монако и Иордании. Почтить Харальда прилетели наследник британского престола принц Уильям, представлявший своего отца Чарльза III, и его тетя, королевская принцесса Анна, наследный принц Японии Акисино, а также политические лидеры более чем из 20 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

По окончании церемонии флаги, приспущенные в знак траура, были вновь подняты, а также прозвучал королевский салют. Новый король Хокон VIII поприветствовал собравшихся с балкона Королевского дворца, ознаменовав начало своего правления в стране.

После церемонии прощания гроб с телом Харальда в составе траурной процессии перевезли в дворцовую часовню замка Акерсхус, где покоятся предки покойного короля. Там состоялась закрытая церемония для членов норвежской королевской семьи, к которым присоединились некоторые иностранные гости и высокопоставленные норвежские чиновники, после чего гроб опустили в крипту.

Сразу после государственных похорон Хокон VIII и королева Метте-Марит провели официальный прием в Королевском дворце в Осло. На нем собрались члены норвежского правительства, прибывшие в Осло мировые лидеры, а также представители многочисленных европейских и мировых королевских домов (включая монархов Швеции, Дании, Испании, Нидерландов и других стран).

После завершения приема вся королевская семья, включая овдовевшую королеву Соню и наследную кронпринцессу Ингрид Александру, вышла на балкон Королевского дворца, чтобы поприветствовать десятки тысяч граждан, собравшихся на площади

Как прощались с королем норвежцы

Перед похоронами норвежцы терпеливо ждали своей очереди, чтобы пройти мимо гроба Харальда, установленного в часовне королевского дворца.

В один из выходных дней очередь растянулась настолько, что ожидание занимало семь часов. За неделю, пока гроб был выставлен для прощания, часовню посетили более 46 000 человек. Правительство заявило, что этот день не является официальным выходным, однако школы и организации могли по своему усмотрению позволить учащимся и сотрудникам следить за ходом событий в среду.

Власти также рекомендовали "приостановить проведение шумных мероприятий на время похоронной церемонии".

В Осло для участия в церемонии прощания съехалось огромное количество людей. Тысячи граждан выстроились за ограждениями вдоль улиц, украшенных государственными флагами. Движение транспорта и электросамокатов в центре города было перекрыто, а полиция призвала людей не приносить с собой велосипеды, зонты и острые предметы.

За трансляцией следили жители всей страны. Во многих церквях, библиотеках, культурных центрах и зданиях городских администраций были установлены большие экраны для публичного просмотра церемонии.

Король Харальд V был старейшим монархом Европы и правил страной 35 лет. После его смерти его сын сразу же стал королем и на прошлой неделе принес в парламенте присягу на верность конституции Норвегии.

Председатель норвежского парламента Масуд Гарахани, выступая на церемонии, отметил, что "король Харальд был близок к народу", и напомнил, что "он не боялся выходить к людям в резиновых сапогах".

Король Норвегии Харальд V Фото: Википедия

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Новую королеву-консорта Норвегии Метте-Марит срочно доставили в больницу в Осло сразу после того, как она в последний момент отменила свое участие в церемонии принесения присяги своим мужем

Правление нового короля Норвегии омрачено скандалом с Эпштейном и пасынком-преступником.

Также сообщалось, что скончался "самый молодой монарх в мире". Король Рукиди IV правил небольшим королевством Тооро на западе Уганды и был коронован в возрасте трёх лет.