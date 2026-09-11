Через два дні після похорону брата: померла сестра короля Гаральда V

У п’ятницю, 11 вересня, лише через два дні після похорону короля Норвегії Гаральда V, померла його 94-річна сестра, норвезька принцеса Астрід.

Востаннє вона з’являлася на публіці на похоронах брата. Про смерть принцеси повідомили у королівському палаці.

"Протягом усього свого довгого життя принцеса Астрід представляла королівський дім із теплотою та почуттям обов’язку… У своїй діяльності принцеса Астрід завжди приділяла особливу увагу турботі про найвразливіших членів суспільства та їхній інтеграції в життя країни. Вона відрізнялася глибокою відданістю справі й завжди виконувала свої обов’язки з повною самовіддачею, незмінною турботою та заразливою життєрадісністю", — сказав новий король Норвегії Гокон VIII.

Він наказав опустити прапор на балконі палацу сьогодні та в день похорону.

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Також теплі слова про покійну висловили й інші члени її родини.

"Люба мамо, люба принцесо Астрід! Дякуємо тобі за те, що ти була для нас найкращою матір’ю. Усе своє життя ти була поруч із нами, даруючи любов і мудрість, тепло та життєрадісність. Ти була опорою для дідуся — короля Улафа — і дядька, короля Харальда: завжди була присутня в їхньому житті, залишаючись вірною та відповідальною. А ще ти завжди виявляла щиру турботу про тих, хто особливо потребував уваги та підтримки. У нашому горі ми єдині у почутті вдячності. Дякуємо за всі чудові спогади. Ти назавжди залишишся в наших серцях", — йдеться у тексті на сайті палацу.

Фото: Instagram

Подробиці щодо дати похорону поки що не повідомляються.

За кілька місяців до смерті принцеса мала серйозні проблеми зі здоров’ям. 27 березня її госпіталізували після того, як вона деякий час хворіла. Астрід одужала від пневмонії, але в травні знову потрапила до лікарні через серцеву недостатність. Їй встановили тимчасовий кардіостимулятор. Влітку її виписали.

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Також повідомлялося, що в одній із країн ЄС 19-річну принцесу призвали до армії.