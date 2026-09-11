Через два дня после похорон брата: умерла сестра короля Харальда V
В пятницу 11 сентября, спустя всего два дня после похорон короля Норвегии Харальда V, скончалась его 94-летняя сестра, норвежская принцесса Астрид.
В последний раз она появлялась на публике на похоронах брата. О смерти принцессы сообщил королевский дворец.
"На протяжении всей своей долгой жизни принцесса Астрид представляла королевский дом с теплотой и чувством долга… В своей деятельности принцесса Астрид всегда уделяла особое внимание заботе о наиболее уязвимых членах общества и их интеграции в жизнь страны. Она отличалась глубокой преданностью делу и всегда исполняла свои обязанности с полной самоотдачей, неизменным участием и заразительным жизнелюбием.", — сказал новый король Норвегии Хокон VIII.
Он распорядился приспустить флаг на балконе дворца сегодня и в день похорон.
Также теплые слова о покойной сказали и другие члены ее семьи.
"Дорогая мама, дорогая принцесса Астрид! Спасибо тебе за то, что ты была для нас лучшей матерью. Всю свою жизнь ты была рядом с нами, даря любовь и мудрость, тепло и жизнерадостность. Ты была опорой для дедушки — короля Улафа — и дяди, короля Харальда: всегда присутствовала в их жизни, оставаясь верной и ответственной. А еще ты всегда проявляла искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждался в внимании и поддержке. В нашем горе мы едины в чувстве благодарности. Спасибо за все чудесные воспоминания. Ты навсегда останешься в наших сердцах", — гласит текст на сайте дворца.
Подробности о дате похорон пока не сообщаются.
За несколько месяцев до смерти принцесса имела серьезные проблемы со здоровьем. 27 марта ее госпитализировали после того, как некоторое время она болела. Астрид оправилась от пневмонии, но в мае вновь попала в больницу из-за сердечной недостаточности. Ей установили временный кардиостимулятор. Летом ее выписали.
Напомним, Фокус писал, что
- В Осло прошли торжественные похороны короля Харальда V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет
- Траурная одежда норвежских принцесс на похоронах короля разделила общество. Часть норвежцев назвали такие наряды пережитком прошлого.
Также сообщалось, что в одной из стран ЕС 19-летнюю принцессу призвали в армию.