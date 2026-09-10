Траурная одежда норвежских принцесс на похоронах короля разделила общество (фото)

В Норвегии прошла церемония прощания с королем Харальдом V, который скончался на 90-м году жизни. Впрочем, вместо всеобщей скорби страна стала свидетелем громкой общественной дискуссии – поводом для неё послужили наряды женщин королевской семьи, которые часть норвежцев назвала пережитком прошлого.

На церемонию в Осло съехались члены королевской семьи, иностранные главы государств и правительств. Внимание камер и публики привлекли не государственные деятели, а королева-вдова Соня, кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра и принцесса Марта Луиза – все они вышли в чёрном, с длинными траурными вуалями, полностью скрывавшими лица.

Эта фотография мгновенно перенесла норвежцев в 1991 год: тогда на похоронах короля Олафа V королева Соня и принцесса Марта Луиза носили такие же вуали.

Сам спор вокруг этого аксессуара не нов. Как отметил Карл-Эрик Гримстад, королевский эксперт, работавший во дворце ещё в 1990-х, вуаль считали старомодной уже тогда, тридцать лет назад.

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Новая королева Метте-Марит Фото: Instagram

Главный вопрос, который на этот раз прозвучал особенно остро: почему именно женщинам семьи приходится скрывать эмоции под тканью, в то время как мужчины королевского дома имеют полное право смотреть на людей открыто.

Черная вуаль – не исключительно норвежское изобретение: её носили представительницы самых влиятельных европейских династий, в частности британские королевы Виктория и Елизавета II, а также датская королева Маргрете II.

Однако современные монархии уже давно склоняются к более сдержанным решениям. Кейт Миддлтон в 2022 году на похоронах Елизаветы II выбрала короткую, легкую вуаль – скорее символический жест, чем полное закрытие лица. Та же принцесса Ингрид Александра уже появлялась в подобном минималистичном варианте – во время церемонии вступления на престол своего отца, короля Хокона VIII.

Принцесса София Шведская Фото: Instagram

Норвежский двор традиционно придерживается консервативных правил. Однако общественный резонанс, вызванный событиями этого года, показывает: общество больше не готово слепо следовать вековым монаршим ритуалам.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Новую королеву-консорт Норвегии Метте-Марит срочно госпитализировали в Осло – это произошло сразу после того, как она в последний момент отказалась участвовать в церемонии принесения присяги своим мужем.

Правление нового короля Норвегии началось со скандала – его имя связали с делом Эпштейна, а также с криминальным прошлым пасынка.

Кроме того, стало известно о смерти "самого молодого монарха в мире": король Рукиди IV, возглавлявший небольшое королевство Тооро на западе Уганды, был коронован, когда ему исполнилось всего три года.