Жалобний одяг норвезьких принцес на похороні короля розділив суспільство (фото)

У Норвегії пройшла прощальна церемонія з королем Гаральдом V, який пішов з життя на 90-му році. Втім, замість суцільної скорботи країна отримала гучну суспільну дискусію – приводом стало вбрання жінок королівської родини, яке частина норвежців назвала пережитком минулого.

На церемонію в Осло з'їхалися члени монаршої родини, іноземні очільники держав та урядів. Камери й погляди публіки прикували не державні особи, а королева-вдова Соня, кронпринцеса Метте-Маріт, принцеса Інгрід Александра та принцеса Марта Луїза – усі вони вийшли в чорному, з довгими траурними вуалями, що ховали обличчя повністю.

Картинка миттєво повернула норвежців у 1991 рік: тоді на похороні короля Олафа V королева Соня та принцеса Марта Луїза вдягали такі ж вуалі.

Сама суперечка навколо цього аксесуара не нова. Як зауважив Карл-Ерік Грімстад, королівський експерт, що працював у палаці ще в 1990-х, вуаль вважали старомодною вже тоді, тридцять років тому.

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Нова королева Метте-Маріт Фото: Instagram

Головне питання, яке цього разу пролунало особливо гостро: чому саме жінкам родини доводиться приховувати емоції під тканиною, тоді як чоловіки монаршого дому мають повне право дивитися на людей відкритим поглядом.

Чорна вуаль не суто норвезький винахід: її носили представниці найвпливовіших європейських династій, зокрема британські королеви Вікторія та Єлизавета II, данська королева Маргрете II.

Проте сучасні монархії давно тяжіють до скромніших рішень. Кейт Міддлтон у 2022 році на похороні Єлизавети II обрала коротку, легку вуаль – радше символічний жест, ніж повне закриття обличчя. Та сама принцеса Інгрід Александра вже з'являлась у подібному мінімалістичному варіанті – під час церемонії сходження на трон свого батька, короля Гокона VIII.

Принцеса Софія Шведська Фото: Instagram

Норвезький двір традиційно тримається консервативних правил. Одначе цьогорічний суспільний резонанс показує: сліпо наслідувати вікові монарші ритуали суспільство більше не готове.

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Нову королеву-консорту Норвегії Метте-Маріт терміново госпіталізували в Осло – це сталося одразу після того, як вона в останній момент відмовилась від участі в церемонії складання присяги своїм чоловіком.

Правління нового короля Норвегії почалося зі скандалу – його ім'я пов'язали зі справою Епштейна, а також з кримінальним минулим пасинка.

Крім того, стало відомо про смерть "наймолодшого монарха у світі": король Рукіді IV, який очолював невелике королівство Тооро на заході Уганди, був коронований, коли йому виповнилося лише три роки.