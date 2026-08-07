Опасаются Третьей мировой войны: в одной из стран ЕС 19-летнюю принцессу призвали в армию

19-летняя принцесса Изабелла Датская приступила к прохождению обязательной военной службы, поскольку страна расширила призыв на фоне эскалации агрессии со стороны РФ и опасений по поводу Третьей мировой войны.

Принцесса Дании была призвана в армию, поскольку её страна решила укрепить свою обороноспособность в связи с новыми вызовами и угрозами в сфере безопасности, пишет Daily Star.

Принцесса Изабелла, дочь короля Дании Фредерика и королевы Марии, возможно, является первой женщиной в датской королевской семье с 1940-х годов, которая решила служить своей стране.

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В свои 19 лет Изабелла решила присоединиться к 1600 новобранцам, которые в течение 11 месяцев будут проходить специальную военную службу, в том числе пять месяцев базовой подготовки, а затем шесть месяцев оперативной службы. Ожидается, что она будет служить в Гвардейском гусарском полку в Слагельсе.

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Дания укрепляет свою обороноспособность в связи с агрессией РФ и опасениями по поводу безопасности в Арктике. Это также происходит после заявлений Дональда Трампа, который неоднократно высказывал амбиции по аннексии Гренландии.

Принцесса Изабелла — дочь короля Дании Фредерика и королевы Марии Фото: Скриншот

Ведь Гренландия — это стратегически важная, богатая ресурсами автономная территория в составе Дании.

Новые меры Дании в области обороны теперь включают расширение обязательного призыва женщин в армию. Кроме того, четырехмесячный срок службы в стране был продлен до 11 месяцев, а ежегодное число призывников должно увеличиться еще на 2500 человек.

Поэтому принцесса Изабелла, следуя примеру своего старшего брата, принца Кристиана, который проходил службу в том же полку, решила пойти на этот шаг. Ее военную службу будут финансировать король и королева, поскольку принцесса отказалась от государственного содержания и жалованья.

"Здесь прослеживается четкий сигнал: если бы Изабелла планировала военную карьеру или стремилась стать офицером, она бы выбрала другой род войск. Выбор военно-воздушных сил или флота был бы гораздо более явным признаком профессионального интереса", — заявил королевский эксперт Себастьян Ольден-Йоргенсен изданию Hola.

Напомним, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит опубликовала первую фотографию после операции на лёгких, которая спасла ей жизнь.

Кроме того, участник K-pop-группы BTS Шуга был демобилизован из южнокорейской армии, став седьмым и последним участником, завершившим обязательную национальную службу.