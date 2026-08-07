Побоюються Третьої світової війни: в країні ЄС 19-річну принцесу мобілізували до армії

19-річна принцеса Ізабелла Данська розпочала проходити обов'язкову військову службу, бо країна розширила призов на тлі зростання агресії РФ та побоювань щодо Третьої світової війни.

Принцеса Данії мобілізувалася у військо, бо її країна вирішила посилити свою обороноздатність через нові виклики та загрози у сфері безпеки, пише Daily Star.

Принцеса Ізабелла, дочка короля Данії Фредеріка та королеви Марії, можливо, є першою жінкою в данській королівській родині з 1940-х років, що вирішила служити своїй країні.

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У свої 19 років Ізабелла вирішила приєднатися до 1600 новобранців, які 11 місяців будуть проходити спеціальну військову службу, зокрема, п'ять місяців базової підготовки, а потім шість місяців оперативної служби. Очікується, що вона служитиме у Гвардійському гусарському полку в Слагельсе.

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Данія посилює свою обороноздатність через агресію РФ та занепокоєння щодо безпеки в Арктиці. Це також відбувається після заяв Дональда Трампа, який неодноразово висловлював амбіції щодо анексії Гренландії.

Принцеса Ізабелла — дочка короля Данії Фредеріка та королеви Марії Фото: Скріншот

Адже Гренландія є стратегічно важливою, багатою на ресурси автономною територією в складі Данії.

Нові оборонні кроки Данії тепер включають поширення обов'язкового призову жінок до армії. Крім того, чотиримісячний термін служби у країні було подовжено до 11 місяців, а щорічна кількість призовників має збільшитися ще на 2500 осіб.

Відтак принцеса Ізабелла, наслідуючи свого старшого брата, принца Крістіана, який проходив навчання в тому ж полку, пішла на цей крок. Її військову службу фінансуватимуть король і королева, оскільки королівська особа відмовилася від забезпечення держави та зарплати.

"Тут є чіткий сигнал: якби Ізабелла планувала військову кар'єру або прагнула стати офіцером, вона б обрала інший рід військ. Вибір військово-повітряних сил чи флоту був би набагато чіткішою ознакою професійного інтересу", — заявив королівський експерт Себастьян Ольден-Йоргенсен для видання Hola.

Нагадаємо, що кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт поділилася першою фотографією після операції на легенях, яка врятувала її життя.

Також учасника K-pop гурту BTS Шуга демобілізували з південнокорейської армії, ставши сьомим і останнім учасником, який завершив обов'язкову національну службу.