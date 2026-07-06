Майбутня королева Норвегії вперше показалася після пересадки легень (фото)

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт поділилася першою фотографією після операції на легенях, яка врятувала її життя.

Жінка була помічена на нещодавно опублікованій фотографії, на якій вона вболівала за збірну Норвегії з Королівського палацу разом зі своїм чоловіком, кронпринцем Гоконом.

Кронпринцеса Норвегії після операції

Пара вболівала за збірну Норвегії з Королівського палацу під час матчу проти Бразилії на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Прикрашена норвезькими шарфами та прапорами, подружжя поділилося емоціями, які вони відчули від історичної перемоги своєї команди.

"Уся родина з великим хвилюванням стежила за матчем: король і королева з Мегере, кронпринц і принцеса з Королівського палацу, а також принцеса Інгрід Александра та принц Сверре Магнус зі стадіону в Сполучених Штатах. Вітаємо національну збірну, тренерський штаб і всю Норвегію з цим надзвичайним досягненням!" — йдеться в заяві монархів.

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Кронпринцеса Норвегії після операції Фото: Instagram

Проблеми зі здоров'ям Метте-Маріт

Кронпринцеса перенесла успішну трансплантацію легень в університетській лікарні Осло Rikshospitalet в середині червня. 52-річній жінці було поставлено діагноз легеневий фіброз ще у 2018 році.

Це хронічне захворювання серйозно вплинуло на її здоров'я в останні місяці, що призвело до частої відсутності на публічних заходах. Під час своїх останніх кількох виступів, включаючи Національний день Норвегії у травні, кронпринцеса виглядала помітно втомленою, страждала від частих нападів кашлю та потребувала періодів відпочинку та додаткового кисню.

На початку червня палац оголосив, що її внесли до списку очікування на трансплантацію органів. Після процедури лікарі підтвердили, що трансплантація пройшла успішно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кронпринцесу Метте-Маріт у червні госпіталізували. До лікарні її привезли чоловік і донька.

Сина майбутньої королеви Норвегії засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, кронпринц Норвегії Гокон відреагував на затримання сина своєї дружини.