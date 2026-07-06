Будущая королева Норвегии впервые показалась после пересадки легких (фото)

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит поделилась первой фотографией после операции на лёгких, которая спасла ей жизнь.

Женщина была запечатлена на недавно опубликованной фотографии, на которой она болела за сборную Норвегии из Королевского дворца вместе со своим мужем, кронпринцем Хоконом.

Кронпринцесса Норвегии после операции

Пара болела за сборную Норвегии из Королевского дворца во время матча против Бразилии на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Украшенные норвежскими шарфами и флагами, супруги поделились эмоциями, которые они испытали от исторической победы своей команды.

"Вся семья с большим волнением следила за матчем: король и королева из Мегере, кронпринц и принцесса из Королевского дворца, а также принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус со стадиона в Соединенных Штатах. Поздравляем национальную сборную, тренерский штаб и всю Норвегию с этим выдающимся достижением!" — говорится в заявлении монархов.

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Кронпринцесса Норвегии после операции Фото: Instagram

Проблемы со здоровьем Метте-Марит

Кронпринцесса успешно перенесла трансплантацию легких в университетской больнице Осло Rikshospitalet в середине июня. 52-летней женщине был поставлен диагноз "легочный фиброз" ещё в 2018 году.

Это хроническое заболевание серьезно сказалось на её здоровье в последние месяцы, что привело к частым пропускам публичных мероприятий. Во время своих последних выступлений, включая празднование Национального дня Норвегии в мае, кронпринцесса выглядела заметно уставшей, страдала от частых приступов кашля и нуждалась в периодах отдыха и дополнительном кислороде.

В начале июня дворец сообщил, что её внесли в список ожидающих трансплантации органов. После процедуры врачи подтвердили, что трансплантация прошла успешно.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В июне кронпринцессу Метте-Марит госпитализировали. В больницу её доставили муж и дочь.

Сына будущей королевы Норвегии приговорили к четырём годам лишения свободы.

Кроме того, кронпринц Норвегии Хокон отреагировал на задержание сына своей супруги.