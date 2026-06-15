Сына кронпринцессы Норвегии посадили в тюрьму на четыре года: что известно

Сына будущей королевы Норвегии Метте-Марит приговорили к четырем годам лишения свободы после многолетнего скандала вокруг Мариуса Борга Хейби.

Суд в Осло признал 29-летнего молодого человека, старшего сына кронпринцессы, виновным в двух случаях изнасилования. Об этом сообщает NRK.

Сына принцессы Норвегии признали виновным

Всего Мариусу предъявили около 40 обвинений. В частности — изнасилование, домашнее насилие, угрозы, хранение наркотиков, нарушение правил дорожного движения и запрет приближаться к потерпевшим.

Впрочем, суд признал лишь часть обвинений, в том числе два случая изнасилования. Оба доказанных случая касались женщин, которые на момент преступления не могли сопротивляться из-за своего состояния: спали или находились под воздействием определенных веществ. Еще по двум похожим эпизодам пасынка будущего короля Норвегии Хокона оправдали из-за недостаточного количества доказательств.

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Прокуратура настаивала на более суровом наказании и требовала для юноши семь лет и семь месяцев лишения свободы. Сам Мариус своей вины в самых тяжких преступлениях не признавал и утверждал, что страдает несколькими психическими расстройствами и проходит лечение.

Мариус Борг Хейби Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Это дело, рассматриваемое в Окружном суде Осло, стало одним из самых широко освещаемых в современной истории Норвегии. Борг — сын кронпринцессы Метте-Марит, которая вышла замуж за сына короля, принца Хокона, в 2001 году. Хотя его мать является кронпринцессой, сам Мариус не имеет королевского титула или официальных обязанностей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит накануне госпитализировали. В больницу её доставили муж и дочь.

Наследный принц Норвегии Хокон сделал заявление по поводу суда над сыном своей жены Мариусом Боргом Хейби.

Кроме того, Мариуса Борга арестовали летом 2024 года.