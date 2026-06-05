Будущая королева Норвегии тяжело больна: ее госпитализировали (фото)

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит накануне госпитализировали. В больницу ее привезли муж и дочь.

В последние недели внимание норвежцев приковано к состоянию здоровья Метте-Марит. Ранее кронпринц Хокон сообщил, что его жена серьезно заболела, а королевский дом признал, что это легочный фиброз, диагностированный у кронпринцессы в 2018 году. Об этом пишет People.

Кронпринцессу Метте-Марит госпитализировали

Госпитализация произошла вскоре после того, как и кронпринц Хокон, и принцесса Ингрид Александра досрочно вернулись в Норвегию из своих зарубежных поездок, что лишь усилило беспокойство относительно здоровья будущей королевы.

Метте-Марит живет с легочным фиброзом с 2018 года. В последние месяцы норвежский королевский дом все чаще сообщает об осложнениях, связанных с течением заболевания. В марте дворец признал, что болезнь прогрессирует быстрее, чем ожидалось.

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А приезд в Норвегию сразу двух ближайших членов семьи кронпринцессы — мужа и дочери — вызвал новую волну беспокойства среди норвежцев.

Кронпринцессу Метте-Марит госпитализировали Фото: Соцсети

"Кронпринцесса серьезно больна, и я думаю, что в последнее время ее состояние немного ухудшилось. Поэтому я волнуюсь за ее здоровье. Она использует кислород в своей повседневной жизни, и это немного помогает. Эти шесть месяцев прошли довольно хорошо, я думаю. Но есть разные фазы", — сказал кронпринц.

Женщина внесена в список ожидания на трансплантацию легких.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мариус Борг Хойби оказался в центре криминального скандала, который, по оценкам источников, серьезно ударил по репутации норвежской монархии.

Кронпринц Норвегии Хокон отреагировал на задержание сына своей жены.

Кроме того, сына Метте-Марит Мариуса Борга арестовали летом 2024 года.