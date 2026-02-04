Королевский дом под ударом: арест сына кронпринцессы и "дело Эпштейна" подорвали доверие норвежцев

Мариус Борг Хойби оказался в центре криминального скандала, который, по оценкам источников, серьезно ударил по репутации норвежской монархии. 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит задержали в Осло накануне начала громкого судебного процесса по делу об изнасиловании.

Гойби, старший сын Метте-Марит от отношений до ее брака с кронпринцом Хоконом, был арестован по подозрению в нападении, угрозах женщине ножом и нарушении запретительного предписания. Суд Осло принял решение оставить его под стражей на четыре недели, ссылаясь на риск повторных преступлений, пишет Radar Online.

38 пунктов обвинения и возможные 16 лет тюрьмы

Арест состоялся накануне процесса, в рамках которого Гойби фигурирует в 38 пунктах обвинения. Среди них — четыре эпизода изнасилования, сексуальные домогательства, нанесение телесных повреждений и тяжкие преступления, связанные с наркотиками. Судебное разбирательство продлится до 19 марта.

По данным следствия, четыре женщины могли подвергнуться сексуальному насилию в период с 2018 по 2024 год, когда они спали или находились в состоянии сильного опьянения. Отдельные эпизоды, по утверждению полиции, могли быть зафиксированы на видео.

Гойби признал вину по части менее тяжких правонарушений. В случае обвинительного приговора ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Повторные обвинения и предыдущие признания

Новые обвинения связаны с бывшей девушкой Гойби и перекликаются с инцидентом 2024 года, который он ранее признал. Тогда в ее квартире в районе Фрогнер он разбил люстру и воткнул нож в стену.

Сам Гойби ранее заявлял, что во время нападения находился под воздействием алкоголя и кокаина. Суд постановил содержать его под стражей как минимум до 2 марта, учитывая тяжесть инкриминируемых действий.

Королевская семья дистанцируется от суда

Скандал разворачивается на фоне более широкого кризиса доверия к монархии. Источники в политических кругах заявляют, что арест "потряс институт монархии до самого фундамента", а его время — накануне телевизионного суда — лишь усилило общественное беспокойство.

Королевский дом пытается дистанцироваться от дела. Кронпринц Хокон и Метте-Марит не будут присутствовать на судебных заседаниях, как и король Харальд V и королева Соня. Хойби не является официальным членом королевского дома, а его дипломатический паспорт был аннулирован в прошлом году.

"Неудобный" след дела Эпштейна

Дополнительный удар по репутации монархии нанесли недавно обнародованные документы по делу Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются прошлые контакты Метте-Марит с финансистом.

В выходные кронпринцесса публично извинилась, заявив, что "глубоко сожалеет" из-за своего "плохого суждения", и назвала ситуацию "просто позорной". Премьер-министр Йонас Гар Стьоре отметил, что и Метте-Марит, и бывший премьер Торбьерн Ягланд действительно продемонстрировали ошибочные решения, в то же время подчеркнув, что упоминание имен в документах не означает противоправных действий.

Падение доверия: почти половина норвежцев против будущего королевства Метте-Марит

Публикация новых материалов, связанных с делом Эпштейна, привела к резкому падению поддержки кронпринцессы среди населения. По результатам опроса, обнародованного телеканалом TV2, 45 процентов норвежцев считают, что Метте-Марит не должна становиться королевой.

Социологи отмечают, что общественное мнение особенно изменила информация о том, что контакты кронпринцессы с Эпштейном были более длительными и интенсивными, чем ранее признавал королевский дом, и продолжались как минимум до 2014 года.

Политические обозреватели называют ситуацию самым серьезным вызовом для норвежской монархии за последние десятилетия. Аналитики отмечают, что королевский дом и наследник престола оказались в оборонительной позиции, которой страна не видела много лет.

Монархия под давлением, но без угрозы немедленных изменений

Историки отмечают, что совокупность скандалов уже нанесла очевидный ущерб имиджу монархии, хотя уровень ее поддержки в обществе до сих пор остается около 70 процентов. Несмотря на новую волну критики, предложения перейти к республиканской форме правления вряд ли наберут достаточную поддержку в парламенте.

Впрочем, политические аналитики признают: норвежская монархия сейчас находится под беспрецедентно жестким и неумолимым общественным контролем.

