Королівський дім під ударом: арешт сина кронпринцеси та "справа Епштейна" підірвали довіру норвежців

Мариус Борг Гойбі опинився в центрі кримінального скандалу, який, за оцінками джерел, серйозно вдарив по репутації норвезької монархії. 29-річного сина кронпринцеси Метте-Маріт затримали в Осло напередодні початку гучного судового процесу у справі про зґвалтування.

Гойбі, старший син Метте-Маріт від стосунків до її шлюбу з кронпринцом Гоконом, був заарештований за підозрою в нападі, погрозах жінці ножем та порушенні заборонного припису. Суд Осло ухвалив рішення залишити його під вартою на чотири тижні, посилаючись на ризик повторних злочинів, пише Radar Online.

38 пунктів обвинувачення і можливі 16 років тюрми

Арешт відбувся напередодні процесу, в межах якого Гойбі фігурує у 38 пунктах обвинувачення. Серед них — чотири епізоди зґвалтування, сексуальні домагання, завдання тілесних ушкоджень та тяжкі злочини, пов’язані з наркотиками. Судовий розгляд триватиме до 19 березня.

За даними слідства, чотири жінки могли зазнати сексуального насильства в період з 2018 по 2024 рік, коли вони спали або перебували у стані сильного сп’яніння. Окремі епізоди, за твердженням поліції, могли бути зафіксовані на відео.

Гойбі визнав провину за частиною менш тяжких правопорушень. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

Повторні звинувачення і попередні зізнання

Нові обвинувачення пов’язані з колишньою дівчиною Гойбі та перегукуються з інцидентом 2024 року, який він раніше визнав. Тоді в її квартирі в районі Фрогнер він розбив люстру та встромив ніж у стіну.

Сам Гойбі раніше заявляв, що під час нападу перебував під впливом алкоголю та кокаїну. Суд постановив утримувати його під вартою щонайменше до 2 березня, враховуючи тяжкість інкримінованих дій.

Королівська родина дистанціюється від суду

Скандал розгортається на тлі ширшої кризи довіри до монархії. Джерела в політичних колах заявляють, що арешт "потряс інститут монархії до самого фундаменту", а його час — напередодні телевізійного суду — лише посилив суспільне занепокоєння.

Королівський дім намагається дистанціюватися від справи. Кронпринц Гокон і Метте-Маріт не будуть присутні на судових засіданнях, як і король Гаральд V та королева Соня. Гойбі не є офіційним членом королівського дому, а його дипломатичний паспорт був анульований торік.

Кронпринц Гокон і Метте-Маріт не будуть присутні на судових засіданнях Фото: mega

"Незручний" слід справи Епштейна

Додаткового удару по репутації монархії завдали нещодавно оприлюднені документи у справі Джеффрі Епштейна, в яких згадуються минулі контакти Метте-Маріт з фінансистом.

У вихідні кронпринцеса публічно вибачилася, заявивши, що "глибоко шкодує" через своє "погане судження", і назвала ситуацію "просто ганебною". Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре зазначив, що і Метте-Маріт, і колишній прем’єр Торбйорн Ягланд справді продемонстрували помилкові рішення, водночас підкресливши, що згадування імен у документах не означає протиправних дій.

Падіння довіри: майже половина норвежців проти майбутнього королівства Метте-Маріт

Публікація нових матеріалів, пов’язаних зі справою Епштейна, призвела до різкого падіння підтримки кронпринцеси серед населення. За результатами опитування, оприлюдненого телеканалом TV2, 45 відсотків норвежців вважають, що Метте-Маріт не повинна ставати королевою.

Соціологи зазначають, що громадську думку особливо змінила інформація про те, що контакти кронпринцеси з Епштейном були тривалішими й інтенсивнішими, ніж раніше визнавав королівський дім, і тривали щонайменше до 2014 року.

Політичні оглядачі називають ситуацію найсерйознішим викликом для норвезької монархії за останні десятиліття. Аналітики зазначають, що королівський дім і спадкоємець престолу опинилися в оборонній позиції, якої країна не бачила багато років.

Монархія під тиском, але без загрози негайних змін

Історики зазначають, що сукупність скандалів уже завдала очевидної шкоди іміджу монархії, хоча рівень її підтримки в суспільстві досі залишається близько 70 відсотків. Попри нову хвилю критики, пропозиції перейти до республіканської форми правління навряд чи наберуть достатню підтримку в парламенті.

Втім, політичні аналітики визнають: норвезька монархія нині перебуває під безпрецедентно жорстким і невблаганним суспільним контролем.

