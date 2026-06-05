Майбутня королева Норвегії важкохвора: її госпіталізували (фото)

Кронпринцесу Норвегії Метте-Маріт напередодні госпіталізували. До лікарні її привезли чоловік і донька.

Останніми тижнями увага норвежців прикута до стану здоров'я Метте-Маріт. Раніше кронпринц Гокон повідомив, що його дружина серйозно захворіла, а королівський дім визнав, що це легеневий фіброз, діагностований у кронпринцеси у 2018 році. Про це пише People.

Кронпринцесу Метте-Маріт госпіталізували

Госпіталізація відбулася невдовзі після того, як і кронпринц Гокон, і принцеса Інгрід Олександра достроково повернулися до Норвегії зі своїх закордонних поїздок, що лише посилило занепокоєння щодо здоров'я майбутньої королеви.

Метте-Маріт живе з легеневим фіброзом з 2018 року. Останніми місяцями норвезький королівський дім дедалі частіше повідомляє про ускладнення, пов'язані з перебігом захворювання. У березні палац визнав, що хвороба прогресує швидше, ніж очікувалося.

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А довернення до Норвегії одразу двох найближчих членів родини кронпринцеси — чоловіки та доньки — викликало нову хвилю занепокоєння серед норвежців.

Кронпринцесу Метте-Маріт госпіталізували Фото: Соцмережi

"Кронпринцеса серйозно хвора, і я думаю, що останнім часом її стан трохи погіршився. Тому я хвилююся за її здоров'я. Вона використовує кисень у своєму повсякденному житті, і це трохи допомагає. Ці шість місяців пройшли досить добре, я думаю. Але є різні фази", — сказав кронпринц.

Жінка внесена до списку очікування на трансплантацію легень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маріус Борг Гойбі опинився в центрі кримінального скандалу, який, за оцінками джерел, серйозно вдарив по репутації норвезької монархії.

Кронпринц Норвегії Гокон відреагував на затримання сина своєї дружини.

Крім того, сина Метте-Маріт Маріуса Борга арештували влітку 2024 року.