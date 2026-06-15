Сина кронпринцеси Норвегії посадили в тюрму на чотири роки: що відомо

Сина майбутньої королеви Норвегії Метте-Маріт засудили до чотирьох років позбавлення волі після років скандалу навколо Маріуса Борга Хейбі.

Суд в Осло визнав 29-річного юнака, старшого сина кронпринцеси, винним у двох епізодах зґвалтування. Про це пише NRK.

Сина принцеси Норвегії засудили

Загалом Маріусу висунули близько 40 обвинувачень. Зокрема — зґвалтування, домашнє насильство, погрози, зберігання наркотиків, порушення правил дорожнього руху та заборони наближатися до потерпілих.

Втім, суд визнав лише частину звинувачень, серед яких два випадки зґвалтування. Обидва доведені випадки стосувалися жінок, які на момент злочину не могли чинити опір через свій стан: спали або були під певними речовинами. Ще за двома схожими епізодами пасинка майбутнього короля Норвегії Гокона виправдали через недостатню кількість доказів.

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Прокуратура наполягала на суворішому покаранні та вимагала для юнака сім років і сім місяців ув’язнення. Сам Маріус своєї провини у найтяжчих злочинах не визнавав і казав, що має кілька психічних розладів та проходить лікування.

Маріус Борг Хейбі Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Ця справа, що проходила в Окружному суді Осло, стала однією з найбільш широко висвітлюваних у сучасній історії Норвегії. Борг — син кронпринцеси Метте-Маріт, яка одружилася із сином короля, принцом Гоконом, у 2001 році. Хоча його мати є кронпринцесою, сам Маріус не має королівського титулу чи офіційних обов'язків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кронпринцесу Норвегії Метте-Маріт напередодні госпіталізували. До лікарні її привезли чоловік і донька.

Наслідний принц Норвегії Гокон зробив заяву щодо суду над сином своєї дружини Маріусом Боргом Хейбі.

Крім того, Маріуса Борга арештували влітку 2024 року.