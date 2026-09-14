"Від нього ховали пляшки": акторка зі "Слуги народу" розповіла про залежність у колег

Акторка, знайома глядачам за серіалом "Слуга народу", в інтерв'ю Фокусу розповіла про закулісся українського кіно до 2022 року. За її словами, запрошеним артистам із Росії тоді сходило з рук майже все – від незнання тексту до появи на майданчику з пляшкою в руках, тоді як українських колег за чужі провини часто робили крайніми.

Зірка українських серіалів Мирослава Філіпович пригадує, що подібні епізоди роками були частиною звичайного робочого процесу, і лише зараз стає зрозуміло, наскільки перекошеною була ця система. Мирослава пригадала одразу кілька випадків, які яскраво ілюструють подвійні стандарти, що панували на знімальних майданчиках за участі російських артистів.

Одну з таких ситуацій акторка пригадала, працюючи над проєктом "Пелена" разом із російським актором Андрієм Чадовим. Коли той забув текст і зйомка застопорилася, гнів режисера дістався не винуватцю, а самій Філіпович, хоча свою роль вона знала бездоганно.

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"Ці історії сьогодні сприймаються вже зовсім не смішно. На зйомках "Пелени" я працювала з Андрієм Чадовим. В одній зі сцен він забув текст, процес зупинився, і режисер дуже жорстко зірвався… на мені. Хоча я свій текст знала ідеально. Пізніше режисер визнав, що був неправий, але зірвався на мені, бо Чадов був "зіркою з РФ", і кричати на нього було небезпечно для кар'єри", – пояснила акторка в інтерв'ю Фокусу.

Пляшки ховали, але це не рятувало

Ще гострішим стало зіткнення з алкогольною залежністю актора Антона Батирєва. Команда прагнула убезпечити процес і навіть ховала від нього спиртне, проте боротьба була марною.

Українська акторка Мирослава Філіпович Фото: Instagram

Одного дня Батирєв замкнувся у гримерці, а вийшов звідти в такому стані, що працювати попросту не міг. Замість того, щоб зупинити зйомки чи відсторонити актора, знімальна група вирішила викручуватися.

"Від нього навіть намагалися ховати пляшки, але одного дня він закрився в гримерці й вийшов у такому стані, що практично не міг працювати. Замість зупинити зйомки, режисер просто перерозподілив його репліки між іншими акторами, і ми говорили його текст", – розповіла Мирослава.

Старвагени для "зірок"

За словами Філіпович, подібні епізоди були не винятком, а частиною цілої системи привілеїв. Росіянам діставалися окремі трейлери й особливі умови, тоді як українські артисти нерідко чекали виходу на знімальний майданчик просто у салоні автомобіля чи в загальних кімнатах. Тоді таке становище речей мало кого дивувало – сприймалося як звична практика.

"Ми чомусь сприймали цю нерівність як нормальний порядок речей. Війна це змінила: ми нарешті перестали вважати нормою те, що нею ніколи не було", – підсумувала Мирослава.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Продюсер і телеведучий Юрій Горбунов перед прем'єрою власної стрічки поділився з Фокусом деталями про благословення від родини Володимира Івасюка, роботу на майданчику з оскароносним Шоном Пенном, дружбу з кумою Іриною Білик та невеличку роль у стрічці Каті Осадчої.

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