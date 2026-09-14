"От него прятали бутылки": актриса из сериала "Слуга народа" рассказала о зависимости у коллег

Актриса, известная зрителям по сериалу "Слуга народа", в интервью Фокусу рассказала о закулисье украинского кино до 2022 года. По её словам, приглашённым артистам из России тогда сходило с рук почти всё – от незнания текста до появления на съёмочной площадке с бутылкой в руках, тогда как украинских коллег за чужие проступки часто делали козлами отпущения.

Звезда украинских сериалов Мирослава Филипович вспоминает, что подобные эпизоды на протяжении многих лет были частью обычного рабочего процесса, и только сейчас становится понятно, насколько искажена была эта система. Мирослава вспомнила сразу несколько случаев, которые ярко иллюстрируют двойные стандарты, царившие на съёмочных площадках с участием российских артистов.

Об одной из таких ситуаций актриса вспомнила, работая над проектом "Пелена" вместе с российским актером Андреем Чадовым. Когда тот забыл текст и съемка застряла, гнев режиссера обрушился не на виновника, а на саму Филипович, хотя свою роль она знала безупречно.

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"Эти истории сегодня воспринимаются уже совсем не смешно. На съемках "Пелены" я работала с Андреем Чадовым. В одной из сцен он забыл текст, съемка остановилась, и режиссер очень резко вышел из себя… и я оказалась крайней. Хотя я свой текст знала идеально. Позже режиссёр признал, что был неправ, но вышел из себя на меня, потому что Чадов был "звездой из РФ", и кричать на него было опасно для карьеры", – пояснила актриса в интервью Фокусу.

Бутылки прятали, но это не помогало

Ещё более острой стала проблема алкогольной зависимости актёра Антона Батырева. Команда старалась обезопасить процесс и даже прятала от него спиртное, однако борьба оказалась тщетной.

Украинская актриса Мирослава Филипович Фото: Instagram

Однажды Батырев заперся в гримерной, а вышел оттуда в таком состоянии, что работать просто не мог. Вместо того чтобы остановить съемки или отстранить актера, съемочная группа решила выкрутиться.

"От него даже пытались прятать бутылки, но однажды он заперся в гримерке и вышел в таком состоянии, что практически не мог работать. Вместо того чтобы остановить съемки, режиссер просто перераспределил его реплики между другими актерами, и мы произносили его текст", – рассказала Мирослава.

Старвагены для "звезд"

По словам Филипович, подобные эпизоды были не исключением, а частью целой системы привилегий. Россиянам предоставлялись отдельные трейлеры и особые условия, тогда как украинские артисты нередко ждали выхода на съемочную площадку прямо в салоне автомобиля или в общих комнатах. Тогда такое положение дел мало кого удивляло — оно воспринималось как привычная практика.

"Мы почему-то воспринимали это неравенство как нормальный порядок вещей. Война изменила это: мы наконец перестали считать нормой то, что ею никогда не было", — подытожила Мирослава.

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