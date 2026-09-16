Зірка "Питань нема" Ніро – про кінець стосунків, скандал на Євробаченні, Полякову і перший мільйон

Співачка-самородок, хіт якої торік "підірвав" всі соцмережі, вперше розповідає Фокусу про своє життя після шаленого успіху. Ми запитали про завершення стосунків, скандали довкола Євробачення та резонансний "зашквар" Олі Полякової.

Попри те, що висхідна зірка Вікторія Ніро зі Львова прославилася хітом "Питань нема", зібравши 36 млн переглядів тільки на YouTube, у Фокусу питання ще лишилися. Ми їх поставили.

Ви вже встигли побувати членом журі на Євробаченні, і вам "напхали" за поганий смак. Зробили висновки?

– Ну, напхали і напхали, там всім напихують. Трагедію з цього не робила. Десь і сама наривалася, провокувала. Хоча мені справді сподобалася пісня представника Мальти. Зараз проголосувала б так само. Можливо, ще б віддала найвищий бал Румунії, бо ця дівчина дуже харизматична. У 13 років я і себе бачила такою, як вона, у плані стилю, подачі, наглості – у хорошому значенні цього слова.

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Вікторія Ніро зі Львова прославилася хітом "Питань нема" Фото: Instagram

Підете ще?

– Якщо запросять, то піду, а чого ні? Напхають ще раз, ну то напхають. Теж мені велике діло.

Разом із тим, вам самій не вдалося підкорити Нацвідбір. Якщо не помиляюся, двічі. Це корупція, кумівство чи є інша причина?

– Та це не кумівство і не корупція. Кожного року є певні формати. Команда Нацвідбору знає, кого шукає. Скажу відверто: в нас завжди є рівень, є чим пишатися. Щось підійшло, щось ні. Я взагалі ні разу не ображалася, що не проходила. Та й загалом не дуже готова до конкурсу, хоча бути членом журі мені сподобалося.

Як оцінюєте переможців від України попередніх років?

– Дуже високо. Люблю спостерігати, як люди спершу хейтять учасників, а потім люблять до безкінечності і готові напхати кожному, хто скаже криве слово.

Вікторія Ніро була членом журі на Євробаченні Фото: Instagram

Оля Полякова також все ніяк не проб’ється на Євробачення. Навіть збирається судитися. Як ставитеся до неї та її резонансних заяв про українське суспільство, концтабір, ТЦК?

– Давайте чесно: Оля Полякова дуже талановита артистка з шаленою харизмою. Я вважаю, що кожна людина має право прагнути потрапити кудись, але правила є правила. Інколи їх можна порушувати, але явно не у випадках з болотними сусідами. Я настільки спокійно ставлюся до Євробачення, що навіть тяжко коментувати, навіщо аж так сильно це потрібно Олі. Чесно, не знаю, що сказати.

Щодо її заяв: повного інтерв’ю я не дивилась, бачила лише уривки, бо саме у цей період в мене захворіла бабуся і ми фактично постійно з батьками їздили по лікарнях. Було зовсім не до інтерв’ю. Якщо судити з уривків, то я категорично не погоджуюсь з самим висловом "концтабір". Ми зараз у дуже тяжкому становищі. Тут будь-який крок може розцінюватися як правильний і неправильний. Нам реально не пощастило з болотяними сусідами. В усьому винні вони – тільки вони.

Ви згадали про родину. Хто ваші батьки? Про них мало інформації в публічному доступі.

– Батько – Віталій, а маму звуть Тетяна. Тато упродовж 20 років працював водієм автобуса і мав невеличкий бізнес, пов’язаний із транспортом. Має три освіти, але я вже забула, які саме. Зараз він – директор лейблу "Клекіт рекордс", а також працює digital-маркетологом. Мама – мій вічний особистий менеджер. Вона вивчала банківську справу в університеті, але цифр не любить, як і я.

Де ви сьогодні живете? Маєте вже власне житло чи орендуєте?

– Я живу з батьками і кицькою, яку звати Капа. Власного житла ще нема.

Співачка живе з батьками і кицькою Капою Фото: Instagram

Скільки взагалі витрачаєте на місяць?

– Я не марнотратна. За брендами, сумочками і прикрасами не ганяюся. Натомість моя слабість – це парфуми, зокрема люкс та ніша. У колекції маю біля 100 флаконів. Не можу себе стримати. Якщо не купую парфуми, одяг для концертів, то вистачає 30 тисяч гривень.

Які ваші парфуми найдорожчі?

– Royal Crown – Upper Class. Це – подарунок.

А скільки орієнтовно коштує вся колекція?

– Чесно, боюся рахувати. Половину мені подарували, а потім я вже не могла зупинитися. У середньому люксові парфуми коштують від 7 тисяч гривень. Нішеві завжди дорожче – там цінники від 10 тисяч гривень. Але маю великі знижки, та й консультанти у магазинах мене дуже люблять. Зараз мрію про Guerlain – Neroli Outrenoir, але ціна трохи кусається, тому поки взяла на розпив.

Розкажіть історію, яку ніхто не знає про Вікторію Ніро?

– Коли я нервуюсь, то все плутаю. Наприклад, можу переплутати правий і лівий черевик, а потім вийти на двір і не одразу зрозуміти, що щось не так. Також мені досі важко розбиратися в годинниках зі стрілками.

Забували слова на сцені?

– О, купу разів. Плутала перший і другий куплет, забувала слова… Одного разу під час туру застудилася і ледь не чхнула під час пісні. Так крутило у носі, ніби хтось перцю насипав!

Вибачте, трохи не в тему. А чому у вас саме таке псевдо?

– Настав момент це сказати: я родичка Роберта Де Ніро (сміється).

Ну, серйозно.

– Ви думаєте, що брешу? Ну добре. Я склала псевдонім зі свого другого імені – церковного, але його не назву… А Роберт Де Ніро все одно мій родич. Просто він ще не в курсі.

Вікторія зараз не думає про стосунки Фото: Instagram

Ви розповідали якось в інтерв’ю, що стали гривневою мільйонеркою завдяки пісні "Питань нема". Я начитався, що в її основі коротка фраза, почута випадково від сусіда, який сварився за парковку. Де зараз і як живе той Олег з восьмого поверху?

– Ми дружимо з пелюшок! Він на восьмому поверсі, я – на п’ятому. Як брат і сестра. Олегові байдуже, хто і що йому каже. У нього завжди – "Питань нема". Була смішна історія на мій день народження: отримала в подарунок велосипед, а Олег його просто тримав біля під’їзду, щоб занести. Бабці на лавочці питають: "Олег, а де ти гроші взяв на велосипед?". Ми ж були ще малі, мені – всього 11. Олег каже: "Я місяць ходив – кров здавав". Це, щоб ви розуміли, як він гонить. Тому чекаю від нього нових крилатих висловів.

У пресі обговорювали ваші стосунки з репером. Досі разом?

– Ні, ми розійшлися рік тому. Я йому дуже вдячна й завжди буду вдячна за допомогу, постійну підтримку. Зараз я не в стосунках ні з ким і не планую.

Чайлдфрі?

– Ви б бачили, як мене люблять діти. Я не можу бути чайлдфрі. Це ж найщиріші люди! Мені самій у душі ще 10, то я, як в Америці, планую завести дітей десь після 30. Зараз акцент на творчості. До речі, нещодавно у мене вийшла нова пісня "Поворот не туди".

Що ви хотіли б розказати, але ніхто не питає?

– Люди кажуть, що я і так забагато говорю. Тому вирішила так: не питають – мовчу.

Нагадаємо, раніше ми писали:

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Також ми писали про те, де зараз перебуває зірка нульових Оксана Вояж.

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Мирослава Філіпович вперше відверто розповіла про те, як під час війни скоротилися акторські гонорари, про нерівність, з якою стикалися актори у співпраці з російськими колегами до 2022 року, про зйомки в Голлівуді, стосунки на відстані та мрію стати мамою.