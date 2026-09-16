Звезда шоу "Питань нема" Ниро – о расставании, скандале на Евровидении, Поляковой и первом миллионе

Певица-самородок, чей хит в прошлом году "взорвал" все соцсети, впервые рассказывает Фокусу о своей жизни после ошеломляющего успеха. Мы спросили у нее о расставании, скандалах вокруг Евровидения и нашумевшем "зашкваре" Оли Поляковой.

Несмотря на то, что восходящая звезда Виктория Ниро из Львова прославилась хитом "Питань нема", набрав 36 млн просмотров только на YouTube, у Фокуса вопросы остались. Мы их задали.

Вы уже успели побывать в качестве члена жюри на Евровидении, и вас "навалили" за безвкусицу. Сделали выводы?

– Ну, навалили и навалили, там всем наваливают. Я из этого трагедии не делала. Где-то и сама нарывалась, провоцировала. Хотя мне действительно понравилась песня представительницы Мальты. Сейчас проголосовала бы так же. Возможно, еще бы отдала наивысший балл Румынии, потому что эта девушка очень харизматична. В 13 лет я и себя видела такой, как она, в плане стиля, подачи, наглости – в хорошем смысле этого слова.

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Виктория Ниро из Львова прославилась хитом "Питань нема" Фото: Instagram

Пойдете еще?

– Если пригласят, то пойду, а почему бы и нет? Навалят еще раз – ну и навалят. Как будто это какое-то большое дело.

Вместе с тем вам самой не удалось пройти национальный отбор. Если я не ошибаюсь, дважды. Это коррупция, кумовство или есть другая причина?

– Но это не кумовство и не коррупция. Каждый год есть определенные форматы. Команда Нацотбора знает, кого ищет. Скажу откровенно: у нас всегда высокий уровень, есть чем гордиться. Что-то подошло, что-то нет. Я вообще ни разу не обижалась, что не прошла. Да и в целом не очень готова к конкурсу, хотя быть членом жюри мне понравилось.

Как вы оцениваете победителей из Украины предыдущих лет?

– Очень высоко. Мне нравится наблюдать, как люди сначала критикуют участников, а потом обожают их до бесконечности и готовы наброситься на любого, кто скажет лишнее.

Виктория Ниро была членом жюри на Евровидении Фото: Instagram

Оля Полякова также никак не может пробиться на Евровидение. Даже собирается подать в суд. Как вы относитесь к ней и ее громким заявлениям об украинском обществе, концлагере, ТЦК?

– Давайте честно: Оля Полякова – очень талантливая артистка с потрясающей харизмой. Я считаю, что каждый человек имеет право стремиться куда-то попасть, но правила есть правила. Иногда их можно нарушать, но явно не в случаях с болотными соседями. Я настолько спокойно отношусь к Евровидению, что даже трудно комментировать, зачем это так сильно нужно Оле. Честно, не знаю, что сказать.

Что касается ее заявлений: я не смотрела полное интервью, видела только отрывки, потому что именно в этот период у меня заболела бабушка, и мы с родителями практически постоянно ездили по больницам. Было совсем не до интервью. Если судить по отрывкам, то я категорически не согласна с самим выражением "концлагерь". Мы сейчас в очень тяжелом положении. Здесь любой шаг может расцениваться как правильный и как неправильный. Нам действительно не повезло с болотными соседями. Во всем виноваты они – только они.

Вы упомянули о семье. Кто ваши родители? В открытом доступе мало информации о них.

– Папа – Виталий, а маму зовут Татьяна. Папа в течение 20 лет работал водителем автобуса и имел небольшой бизнес, связанный с транспортом. У него три высших образования, но я уже забыла, какие именно. Сейчас он – директор лейбла "Клекит рекордс", а также работает digital-маркетологом. Мама – мой вечный личный менеджер. Она изучала банковское дело в университете, но цифры не любит, как и я.

Где вы сейчас живете? У вас уже есть собственное жилье или вы снимаете квартиру?

– Я живу с родителями и кошкой по кличке Капа. Собственного жилья у меня пока нет.

Певица живет с родителями и кошкой Капой Фото: Instagram

Сколько в целом тратите в месяц?

– Я не расточительна. Не гонюсь за брендами, сумочками и украшениями. Зато моя слабость – это духи, в частности люкс-класса и нишевые. В коллекции у меня около 100 флаконов. Не могу себя сдержать. Если не покупаю духи и одежду для концертов, то мне хватает 30 тысяч гривен.

Какие у вас самые дорогие духи?

– Royal Crown – Upper Class. Это – подарок.

А сколько примерно стоит вся коллекция?

– Честно говоря, боюсь считать. Половину мне подарили, а потом я уже не могла остановиться. В среднем люксовые духи стоят от 7 тысяч гривен. Нишевые всегда дороже – там ценники от 10 тысяч гривен. Но у меня большие скидки, да и консультанты в магазинах меня очень любят. Сейчас мечтаю о Guerlain – Neroli Outrenoir, но цена немного кусается, поэтому пока взяла на пробу.

Расскажите историю о Виктории Ниро, которую никто не знает?

– Когда я нервничаю, то все путаю. Например, могу перепутать правый и левый ботинок, а потом выйти на улицу и не сразу понять, что что-то не так. Также мне до сих пор трудно разбираться в часах со стрелками.

Забывали слова на сцене?

– О, кучу раз. Путала первый и второй куплет, забывала слова… Однажды во время тура простудилась и чуть не чихнула во время песни. Так крутило в носу, будто кто-то перец насыпал!

Извините, немного не по теме. А почему у вас именно такой псевдоним?

– Настал момент это сказать: я родственница Роберта Де Ниро (смеется).

Ну, серьезно.

– Вы думаете, что я вру? Ну ладно. Я придумала псевдоним из своего второго имени – церковного, но его не назову… А Роберт Де Ниро все равно мой родственник. Просто он еще не в курсе.

Виктория сейчас не думает об отношениях Фото: Instagram

Вы как-то рассказывали в интервью, что стали гривневой миллионершей благодаря песне "Питань нема". Я читал, что в ее основе лежит короткая фраза, случайно услышанная от соседа, который ругался из-за парковки. Где сейчас и как живет тот Олег с восьмого этажа?

– Мы дружим с пеленок! Он живет на восьмом этаже, я – на пятом. Как брат и сестра. Олегу все равно, кто и что ему говорит. У него всегда: "Питань нема". Была забавная история на мой день рождения: получила в подарок велосипед, а Олег его просто держал у подъезда, чтобы занести. Бабушки на скамейке спрашивают: "Олег, а где ты деньги взял на велосипед?". Мы же были еще маленькие, мне – всего 11. Олег отвечает: "Я месяц ходил – кровь сдавал". Это, чтобы вы понимали, как он шутит. Поэтому жду от него новых крылатых выражений.

В прессе обсуждали ваши отношения с рэпером. Вы до сих пор вместе?

– Нет, мы расстались год назад. Я ему очень благодарна и всегда буду благодарна за помощь, за постоянную поддержку. Сейчас у меня нет отношений ни с кем, и я не планирую их заводить.

Без детей?

– Вы бы видели, как меня любят дети. Я не могу быть бездетной. Ведь это самые искренние люди! Мне самой в душе еще 10, поэтому я, как в Америке, планирую завести детей где-то после 30. Сейчас акцент на творчестве. Кстати, недавно у меня вышла новая песня "Поворот не туди".

О чем бы вы хотели рассказать, но никто не спрашивает?

– Люди говорят, что я и так слишком много говорю. Поэтому решила так: не спрашивают – молчу.

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