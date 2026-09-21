Син-копія Кілліана Мерфі "розірвав" мережу: про що жартують люди (відео)

У мережі активно обговорюють 19-річного Арана Мерфі, молодшого сина зірки "Оппенгеймера" та "Гострих картузів" Кілліана Мерфі.

Приводом для бурхливих дискусій стала поява юнака на лондонській прем'єрі нового серіалу від HBO "Молодість", де він зіграв одну з ролей.

Сина Кілліана Мерфі обговорюють

Користувачі соціальних мереж та фанати актора вражені тим, що Аран є фактично точною копією свого знаменитого батька. Ба більше, подібність виявилася не лише зовнішньою.Під час інтерв'ю на червоній доріжці хлопець продемонстрував ту саму фірмову стриманість, беземоційність та спокій перед камерами, які притаманні Кілліану.

Шанувальники також помітили ідентичний батьківському прищур, специфічні рухи губ та жестикуляцію. А манера спілкування та тембр голосу Арана також дуже нагадують Мерфі-старшого.

Видео дня

Реакція мережі

Через таку феноменальну схожість у коментарях під вірусними відео користувачі жартують, що "Кілліан просто клонував самого себе", а дехто іронічно запитує, чи брала взагалі мама (дружина актора Івонн Макгіннес) участь у цьому процесі. Наразі відео з інтерв'ю Арана продовжують набирати тисячі переглядів, а юнакові пророкують успішну акторську кар'єру.

Що писали в коментарях:

"З нього вийшов би чудовий Гаррі Поттер".

"*копіювати* *вставити* *клік*".

"Мерфі після використання вітаміну С та ретинолу".

"Це Кілліан Мерфі, але з доглядом за шкірою".

"Це щаслива версія Кілліана Мерфі".

"І що ж робила мама? Вона навіть не старалася".

"Мамині гени навіть не намагалися".

"Ця версія все ще вірить у людей".

"Тепер ми знаємо, як усміхається Кілліан".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кілліан Мерфі підтвердив вихід кіноверсії "Гострих картузів". Зйомки фільму відбуватимуться в Бірмінгемі.

Зірка "Дюнкерка" продемонстрував стильний образ на червоній доріжці.

Крім того, актор знявся для глянцю на покинутій насосній станції.