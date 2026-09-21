Сын-копия Киллиана Мерфи "взорвал" сеть: о чем шутят люди (видео)

В сети активно обсуждают 19-летнего Арана Мерфи, младшего сына звезды фильма "Оппенгеймер" и сериала "Острые козырьки" Киллиана Мерфи.

Поводом для бурных дискуссий стало появление молодого человека на лондонской премьере нового сериала HBO "Молодость", где он сыграл одну из ролей.

Обсуждают сына Киллиана Мерфи

Пользователи социальных сетей и поклонники актера поражены тем, что Аран — фактически точная копия своего знаменитого отца. Более того, сходство оказалось не только внешним.Во время интервью на красной дорожке парень продемонстрировал ту самую фирменную сдержанность, бесстрастность и спокойствие перед камерами, которые присущи Киллиану.

Поклонники также заметили прищур, идентичный отцовскому, характерные движения губ и жестикуляцию. А манера общения и тембр голоса Арана также очень напоминают Мерфи-старшего.

Видео дня

Реакция сети

Из-за такого поразительного сходства в комментариях под вирусными видео пользователи шутят, что "Киллиан просто клонировал самого себя", а некоторые иронично спрашивают, принимала ли вообще мама (жена актера Ивонн Макгиннес) участие в этом процессе. В настоящее время видео с интервью Арана продолжают набирать тысячи просмотров, а юноше предсказывают успешную актерскую карьеру.

Что писали в комментариях:

"Из него получился бы замечательный Гарри Поттер".

"*копировать* *вставить* *клик*".

"Мерфи после использования витамина С и ретинола".

"Это Киллиан Мерфи, но с уходом за кожей".

"Это счастливая версия Киллиана Мерфи".

"А что же делала мама? Она даже не старалась".

"Мамины гены даже не пытались".

"Эта версия все еще верит в людей".

"Теперь мы знаем, как улыбается Киллиан".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Киллиан Мерфи подтвердил выход киноадаптации "Острых козырьков". Съемки фильма пройдут в Бирмингеме.

Звезда "Дюнкерка" продемонстрировал стильный образ на красной дорожке.

Кроме того, актер снялся для глянцевого журнала на заброшенной насосной станции.