Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який раніше тривалий час мешкав і працював на українському телебаченні, зізнавався, що почувався в Києві набагато краще, ніж у Росії. Однак згодом телеведучий перетворився на пропагандиста.

Під час роботи на українському телебаченні Сергій Соседов мешкав у квартирі, орендованій телеканалом "СТБ", навпроти НСК "Олімпійський", купаючись у любові, грошах та достатку. Про це пише журналістка Ольга Кунгурцева, згадуючи про інтерв’ю, яке вона брала у росіянина для одного з "глянцевих" журналів.

"Мені у вас затишно, як вдома. Навіть краще. У Києві я почуваюся людиною, а в Москві я чужинець. Для них я ізгой. Планую переїхати до Києва й перевезти туди маму", — поділився Сосєдов своїми планами з київською журналісткою.

Також він зізнався, що консьєржки "взяли його під опіку" і щодня "підгодовували" росіянина домашніми стравами.

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Журналістка сама переконалася у правдивості слів Сосєдова. Коли телеведучий проводжав її до виходу, одна з жінок подарувала росіянину кошик із домашнім медом, сиром, сметаною та фруктами, які вона привезла з села.

При цьому журнал, який брав інтерв’ю у Соседова, після розмови подарував йому дорогу фотосесію разом із костюмами.

"Одним словом, Сосєдов купався у нас у любові, грошах та достатку", — пише журналістка, зазначаючи, що після повномасштабного вторгнення путініст щедро віддячив за народну любов, заявивши, що українців треба знищувати, а саму країну — стерти з лиця землі.

Фокус писав, що:

Сергій Сосєдов загинув, впавши зі сходів під час гастролей у Якутії.

Сергій Сосєдов зізнався, скільки заробив на українському телебаченні.

Нагадаємо, як склалася доля Сергія Соседова після того, як він підтримав Путіна.