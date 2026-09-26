Купался в любви и изобилии: журналистка рассказала о жизни Соседова в Киеве

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ранее долгое время жил и работал на украинском ТВ, признавался, чувствовал себя в Киеве гораздо лучше, чем в России. Однако позже телеведущий превратился в пропагандиста.

Во время работы на украинском телевидении Сергей Соседов жил в арендованной телеканалом "СТБ" квартире напротив НСК "Олимпийский", купаясь в любви, деньгах и изобилии. Об этом пишет журналистка Ольга Кунгурцева, вспоминая о интервью, которая она брала у россиянина для одного из "глянцевых" журналов.

"Мне у вас уютно, как дома. Даже лучше. В Киеве человеком себя чувствую, а в Москве я чужой. Я для них изгой. Планирую в Киев переехать и маму перевезти", — делился планами с киевской журналисткой Соседов.

Также он признался, что консьержки "взяли над ним шефство", и каждый день "подкармливали" россиянина домашними блюдами.

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Журналистка сама убедилась в правдивости слов Соседова. Когда телеведущий провожал ее к выходу, одна из женщин подарила россиянину корзинку с домашним медом, творогом, сметаной и фруктами, которые она привезла из села.

При этом журнал, делавший интервью с Соседовым, после разговора подарил ему дорогую фотосессию вместе с костюмами.

"Словом, купался Соседов у нас в любви, деньгах да изобилии", — пишет журналистка, отмечая, что после полномасштабного вторжения путинист щедро отблагодарил за народную любовь, заявляя, что украинцев нужно уничтожать, а саму страну стереть с лица земли.

Фокус писал, что:

Сергей Соседов погиб, упав с лестницы на гастролях в Якутии.

Сергей Соседов признался, сколько заработал на украинском телевидении.

Напомним, как сложилась судьба Сергея Соседова после того, как он поддержал Путина.