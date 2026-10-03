42 роки тому: Майкл Дуглас нарешті зізнався у таємному романі під час зйомок фільму "Роман із каменем"

Виявилося, що голлівудська легенда все-таки зустрічався з актрисою Кетлін Тернер, коли вони разом знімалися у культовому фільмі "Роман із каменем".

У уривку зі своїх мемуарів "One Helluva Ride", які готуються до виходу, 82-річний актор стверджує, що під час зйомок у нього зав’язалися стосунки з Тернер, незважаючи на те, що він все ще був одружений зі своєю першою дружиною Діандрою Лукер, пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Роман із каменем"

"Кетлін була розумною, дотепною та сексуальною, з глибоким, чуттєвим голосом, який став її візитною карткою. Вона мені одразу сподобалася, і ми одразу ж відчули взаємний потяг", — згадував Дуглас.

Потім він заявив, що його шлюб із Лукер "перебував у кризі" і що до зустрічі з Тернер у нього був роман із Дайан Томас, сценаристкою фільму "Роман із каменем".

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Коли у Дугласа почалися стосунки з Тернер, він описував себе як "формально одруженого, але такого, що проживає окремо".

"Ми з Кетлін дуже полюбили одне одного і почали зустрічатися", — зізнався він.

Роман тривав недовго, Діандра дізналася про нього, і Дуглас із дружиною спробували зберегти стосунки заради свого сина Кемерона.

Через рік вони знову об’єдналися для зйомок продовження фільму "Перлина Нілу", але їхні стосунки залишалися виключно професійними.

Кадр із фільму "Перлина Нілу"

У 1989 році вони разом знялися у третьому фільмі, "Війна Роуз", який також став величезним касовим хітом.

У підсумку Лукер подала на розлучення з Дугласом у 1995 році після 18 років шлюбу.

У 2019 році Майкл Дуглас і Кетлін Тернер знову зіграли разом на зйомках серіалу Netflix "Метод Комінскі".

Майкл Дуглас, як відомо, зараз одружений з актрисою Кетрін Зета-Джонс, з якою вони познайомилися у 1999 році й одружилися через два роки.

Того ж року у них народився син Ділан, а у 2003 році — донька Керіс Зета.

Нагадаємо, що видання "Фокус" повідомляло, що: