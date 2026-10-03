42 роки тому: Майкл Дуглас нарешті зізнався у таємному романі під час зйомок фільму "Роман із каменем"
Виявилося, що голлівудська легенда все-таки зустрічався з актрисою Кетлін Тернер, коли вони разом знімалися у культовому фільмі "Роман із каменем".
У уривку зі своїх мемуарів "One Helluva Ride", які готуються до виходу, 82-річний актор стверджує, що під час зйомок у нього зав’язалися стосунки з Тернер, незважаючи на те, що він все ще був одружений зі своєю першою дружиною Діандрою Лукер, пише Daily Mail.
"Кетлін була розумною, дотепною та сексуальною, з глибоким, чуттєвим голосом, який став її візитною карткою. Вона мені одразу сподобалася, і ми одразу ж відчули взаємний потяг", — згадував Дуглас.
Потім він заявив, що його шлюб із Лукер "перебував у кризі" і що до зустрічі з Тернер у нього був роман із Дайан Томас, сценаристкою фільму "Роман із каменем".
Коли у Дугласа почалися стосунки з Тернер, він описував себе як "формально одруженого, але такого, що проживає окремо".
"Ми з Кетлін дуже полюбили одне одного і почали зустрічатися", — зізнався він.
Роман тривав недовго, Діандра дізналася про нього, і Дуглас із дружиною спробували зберегти стосунки заради свого сина Кемерона.
Через рік вони знову об’єдналися для зйомок продовження фільму "Перлина Нілу", але їхні стосунки залишалися виключно професійними.
У 1989 році вони разом знялися у третьому фільмі, "Війна Роуз", який також став величезним касовим хітом.
У підсумку Лукер подала на розлучення з Дугласом у 1995 році після 18 років шлюбу.
У 2019 році Майкл Дуглас і Кетлін Тернер знову зіграли разом на зйомках серіалу Netflix "Метод Комінскі".
Майкл Дуглас, як відомо, зараз одружений з актрисою Кетрін Зета-Джонс, з якою вони познайомилися у 1999 році й одружилися через два роки.
Того ж року у них народився син Ділан, а у 2003 році — донька Керіс Зета.
Нагадаємо, що видання "Фокус" повідомляло, що:
- Майкл Дуглас, як повідомляється, розлучається з Кетрін Зета-Джонс.
- У Лос-Анджелесі виставлено на продаж квартиру, яка раніше належала акторам Майклу Дугласу та Кетрін Зета-Джонс. Вартість розкішних апартаментів — 7 млн доларів.