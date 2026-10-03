42 года назад: Майкл Дуглас наконец-то признался в тайном романе на съемках фильма "Роман с камнем"

Оказалось, что голливудская легенда все таки встречался с актрисой Кэтлин Тернер, когда они вместе снимались в культовом фильме "Роман с камнем".

В отрывке из своих готовящихся к выходу мемуаров "One Helluva Ride", 82-летний актер утверждает, что во время съемок у него завязались отношения с Тернер, несмотря на то, что он все еще был женат на своей первой жене Диандре Лукер, пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Роман с камнем"

"Кэтлин была умной, остроумной и сексуальной, с глубоким, чувственным голосом, который стал ее визитной карточкой. Она мне сразу понравилась, и мы сразу же почувствовали взаимное влечение", — вспоминал Дуглас.

Затем он заявил, что его брак с Лукер "был в кризисе" и что до встречи с Тернер у него был роман с Дайан Томас, сценаристкой фильма "Роман с камнем".

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Когда у Дугласа завязались отношения с Тернер, он описывал себя как "формально женатого, но проживающего раздельно".

"Мы с Кэтлин сильно полюбили друг друга и начали встречаться", — признался он.

Роман продлился недолго, Диандра узнала о нем и Дуглас с женой попытались сохранить отношения ради их сына Кэмерона.

Год спустя они воссоединились для съемок продолжения "Жемчужина Нила", но их отношения оставались исключительно профессиональными.

Кадр из фильма "Жемчужина Нила"

В 1989 году они снялись вместе в третьем фильме, "Война Роуз", который также стал огромным кассовым хитом.

В итоге Лукер подала на развод с Дугласом в 1995 году после 18 лет брака.

В 2019 году Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер воссоединились на съемках сериала Netflix "Метод Комински".

Майкл Дуглас, как известно, сейчас женат на актрисе Кэтрин Зета-Джонс, с которой они познакомились в 1999 году поженились два года спустя.

В том же году у них родился сын Дилан, а в 2003 году – дочь Кэрис Зета.

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