Принц Гаррі шкодує про цей вчинок перед смертю принцеси Діани
Принц Гаррі зізнався, що шкодує про те, як провів свою останню телефонну розмову з матір’ю, принцесою Діаною, перед її трагічною загибеллю.
Першої дружини короля Великої Британії Чарльза ІІІ не стало в серпні 1997 року. Леді Ді загинула в ДТП в Парижі.
Принц Гаррі заговорив про загибель мами
"У мене занадто рано забрали маму. Я відкрито говорив про те, що один із моїх найбільших жалів — це та остання телефонна розмова з нею", — розповів він в інтерв’ю журналу GQ.
"Якби я знав, що це наша остання розмова, вона була б зовсім іншою, — продовжив Гаррі. — І саме мені доводиться жити з цим".
Гаррі, якому було 12 років, коли принцеса Діана померла у 1997 році у віці 36 років, зазначив, що в момент трагедії "єдине, чого йому хотілося — це бігати й гратися зі своїми двоюрідними братами та сестрами".
Герцог Сассекський зміг позбутися "тяжкого почуття провини" щодо матері, коли сам "став батьком".
Зокрема, Гаррі розповів, що йому було особливо важко переживати смерть мами, перебуваючи під постійним прицілом громадськості.
Принц зазначив, що тепер "найменше", що він може зробити — це допомогти іншим пройти через горе, а також "підтримати людей, які опинилися на самому дні й переживають дуже, дуже важкі часи, показавши їм, що з цього стану можна повернутися до життя".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Принц Гаррі та Меган Маркл витратили десятки тисяч доларів на переліт зі США до Великої Британії разом із собаками.
- Вперше після повернення герцог і герцогиня Сассекські з'явилися на публіці 1 жовтня, пообідавши в пабі The Falkland Arms.
Крім того, Гаррі зізнався, що після переїзду з Великої Британії у 2019 році він близько двох тижнів страждав від депресії.