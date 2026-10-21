Принц Гаррі шкодує про цей вчинок перед смертю принцеси Діани

Принц Гаррі зізнався, що шкодує про те, як провів свою останню телефонну розмову з матір’ю, принцесою Діаною, перед її трагічною загибеллю.

Першої дружини короля Великої Британії Чарльза ІІІ не стало в серпні 1997 року. Леді Ді загинула в ДТП в Парижі.

Принц Гаррі заговорив про загибель мами

"У мене занадто рано забрали маму. Я відкрито говорив про те, що один із моїх найбільших жалів — це та остання телефонна розмова з нею", — розповів він в інтерв’ю журналу GQ.

"Якби я знав, що це наша остання розмова, вона була б зовсім іншою, — продовжив Гаррі. — І саме мені доводиться жити з цим".

Гаррі, якому було 12 років, коли принцеса Діана померла у 1997 році у віці 36 років, зазначив, що в момент трагедії "єдине, чого йому хотілося — це бігати й гратися зі своїми двоюрідними братами та сестрами".

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Герцог Сассекський зміг позбутися "тяжкого почуття провини" щодо матері, коли сам "став батьком".

Принцеса Діана Фото: Вікіпедія

Зокрема, Гаррі розповів, що йому було особливо важко переживати смерть мами, перебуваючи під постійним прицілом громадськості.

Принц зазначив, що тепер "найменше", що він може зробити — це допомогти іншим пройти через горе, а також "підтримати людей, які опинилися на самому дні й переживають дуже, дуже важкі часи, показавши їм, що з цього стану можна повернутися до життя".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Гаррі та Меган Маркл витратили десятки тисяч доларів на переліт зі США до Великої Британії разом із собаками.

Вперше після повернення герцог і герцогиня Сассекські з'явилися на публіці 1 жовтня, пообідавши в пабі The Falkland Arms.

Крім того, Гаррі зізнався, що після переїзду з Великої Британії у 2019 році він близько двох тижнів страждав від депресії.