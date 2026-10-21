Принц Гарри сожалеет об этом поступке перед смертью принцессы Дианы

Принц Гарри признался, что сожалеет о том, как прошел его последний телефонный разговор с матерью, принцессой Дианой, перед её трагической гибелью.

Первая жена короля Великобритании Чарльза III умерла в августе 1997 года. Леди Ди погибла в ДТП в Париже.

Принц Гарри рассказал о гибели матери

"У меня слишком рано ушла мама. Я открыто говорил о том, что одно из моих самых больших сожалений — это тот последний телефонный разговор с ней", — рассказал он в интервью журналу GQ.

"Если бы я знал, что это наш последний разговор, он был бы совсем другим, — продолжил Гарри. — И именно мне приходится с этим жить".

Гарри, которому было 12 лет, когда принцесса Диана умерла в 1997 году в возрасте 36 лет, отметил, что в момент трагедии "единственное, чего ему хотелось, — это бегать и играть со своими двоюродными братьями и сёстрами".

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Герцог Сассекский смог избавиться от "тяжелого чувства вины" по отношению к матери, когда сам "стал отцом".

Принцесса Диана Фото: Википедия

В частности, Гарри рассказал, что ему было особенно тяжело переживать смерть матери, находясь под постоянным пристальным вниманием общественности.

Принц отметил, что теперь "самое меньшее", что он может сделать, — это помочь другим пережить горе, а также "поддержать людей, которые оказались на самом дне и переживают очень, очень тяжёлые времена, показав им, что из этого состояния можно вернуться к жизни".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Гарри и Меган Маркл потратили десятки тысяч долларов на перелет из США в Великобританию вместе с собаками.

Впервые после возвращения герцог и герцогиня Сассекские появились на публике 1 октября, пообедав в пабе The Falkland Arms.

Кроме того, Гарри признался, что после переезда из Великобритании в 2019 году он около двух недель страдал от депрессии.