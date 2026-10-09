Принц Гарри впал в депрессию после выезда из Великобритании
Принц Гарри откровенно признался, что после переезда в Канаду в 2019 году у него было депрессивное состояние, которое длилось около двух недель. По его словам, он уехал из Великобритании, чтобы обрести немного больше свободы.
Недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл вернулись в Великобританию вместе с детьми. Герцог откровенно рассказал о своём психическом состоянии. Об этом сообщает BBC.
У принца Гарри была депрессия — подробности
Ранее Гарри и его брат — принц Уэльский — рассказывали о своих проблемах с психическим здоровьем, которые были связаны со смертью матери — принцессы Дианы.
Принц Гарри в 2020 году отказался от исполнения королевских обязанностей, чтобы переехать в Калифорнию. Сначала он с семьёй уехал в Канаду, а затем — в США.
"В Канаде, вдали от стрессовой обстановки, в которой мой организм, вероятно, был переполнен адреналином, через два-три дня я почувствовал его резкий спад. Казалось, что стресс нужен мне, чтобы получить адреналин и заставить мозг работать, потому что дома от меня не было толку", — рассказал герцог.
В результате Гарри почти на две недели впал в депрессию и чувствовал, что не может жить без адреналина.
Принц Гарри с семьёй вернулся в Великобританию
В сентябре этого года герцог вместе с женой Меган неожиданно объявил о возвращении в Великобританию вместе с детьми — 7-летним Арчи и 5-летней принцессой Лилибет. Семья прожила в США шесть лет. Сейчас они живут в регионе Котсволдс.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Принц Гарри откровенно высказался о жизни украинцев во время войны. По его мнению, стойкость нашего народа не должна служить оправданием для мира, чтобы просто наблюдать за страданиями целого народа.
- Меган Маркл показала дочь принца Гарри. Рыжеволосая принцесса Лилибет невольно стала главной звездой нового видео.
Кроме того, президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию после нескольких лет проживания в Америке. Неожиданно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Сассексов.