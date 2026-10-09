Принц Гарри впал в депрессию после выезда из Великобритании

Принц Гарри откровенно признался, что после переезда в Канаду в 2019 году у него было депрессивное состояние, которое длилось около двух недель. По его словам, он уехал из Великобритании, чтобы обрести немного больше свободы.

Недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл вернулись в Великобританию вместе с детьми. Герцог откровенно рассказал о своём психическом состоянии. Об этом сообщает BBC.

У принца Гарри была депрессия — подробности

Ранее Гарри и его брат — принц Уэльский — рассказывали о своих проблемах с психическим здоровьем, которые были связаны со смертью матери — принцессы Дианы.

Принц Гарри в 2020 году отказался от исполнения королевских обязанностей, чтобы переехать в Калифорнию. Сначала он с семьёй уехал в Канаду, а затем — в США.

"В Канаде, вдали от стрессовой обстановки, в которой мой организм, вероятно, был переполнен адреналином, через два-три дня я почувствовал его резкий спад. Казалось, что стресс нужен мне, чтобы получить адреналин и заставить мозг работать, потому что дома от меня не было толку", — рассказал герцог.

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В результате Гарри почти на две недели впал в депрессию и чувствовал, что не может жить без адреналина.

Королевская семья Фото: Instagram

Принц Гарри с семьёй вернулся в Великобританию

В сентябре этого года герцог вместе с женой Меган неожиданно объявил о возвращении в Великобританию вместе с детьми — 7-летним Арчи и 5-летней принцессой Лилибет. Семья прожила в США шесть лет. Сейчас они живут в регионе Котсволдс.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принц Гарри откровенно высказался о жизни украинцев во время войны. По его мнению, стойкость нашего народа не должна служить оправданием для мира, чтобы просто наблюдать за страданиями целого народа.

Меган Маркл показала дочь принца Гарри. Рыжеволосая принцесса Лилибет невольно стала главной звездой нового видео.

Кроме того, президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию после нескольких лет проживания в Америке. Неожиданно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Сассексов.