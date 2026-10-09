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Принц Гарри впал в депрессию после выезда из Великобритании

Как выглядит принц Гарри
Принц Гарри | Фото: Instagram

Принц Гарри откровенно признался, что после переезда в Канаду в 2019 году у него было депрессивное состояние, которое длилось около двух недель. По его словам, он уехал из Великобритании, чтобы обрести немного больше свободы.

Недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл вернулись в Великобританию вместе с детьми. Герцог откровенно рассказал о своём психическом состоянии. Об этом сообщает BBC.

У принца Гарри была депрессия — подробности

Ранее Гарри и его брат — принц Уэльский — рассказывали о своих проблемах с психическим здоровьем, которые были связаны со смертью матери — принцессы Дианы.

Принц Гарри в 2020 году отказался от исполнения королевских обязанностей, чтобы переехать в Калифорнию. Сначала он с семьёй уехал в Канаду, а затем — в США.

"В Канаде, вдали от стрессовой обстановки, в которой мой организм, вероятно, был переполнен адреналином, через два-три дня я почувствовал его резкий спад. Казалось, что стресс нужен мне, чтобы получить адреналин и заставить мозг работать, потому что дома от меня не было толку", — рассказал герцог.

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В результате Гарри почти на две недели впал в депрессию и чувствовал, что не может жить без адреналина.

Принц Гарри с семьёй
Королевская семья
Фото: Instagram

Принц Гарри с семьёй вернулся в Великобританию

В сентябре этого года герцог вместе с женой Меган неожиданно объявил о возвращении в Великобританию вместе с детьми — 7-летним Арчи и 5-летней принцессой Лилибет. Семья прожила в США шесть лет. Сейчас они живут в регионе Котсволдс.

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию после нескольких лет проживания в Америке. Неожиданно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Сассексов.