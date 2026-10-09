Принц Гаррі впав у депресію після переїзду з Великобританії

Принц Гаррі відверто зізнався, що після переїзду до Канади у 2019 році у нього був депресивний стан, який тривав близько двох тижнів. За його словами, він виїхав з Великобританії, щоб мати трохи більше простору.

Нещодавно принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повернулись до Великої Британії разом із дітьми. Герцог відверто заговорив про свій психічний стан. Про це пише BBC.

У принца Гаррі була депресія – подробиці

Раніше Гаррі та його брат – принц Уельський – розповідали про свої проблеми з психічним здоров’ям, які були пов’язані зі смертю матері – принцеси Діани.

Принц Гаррі у 2020 році відмовився від виконання королівських обов’язків заради переїзду до Каліфорнії. Спочатку він з родиною виїхав до Канади, а потім до США.

"У Канаді, далеко від стресової обстановки, в якій моє тіло, ймовірно, було переповнене адреналіном, через два-три дні я зазнав його різкого спаду. Здавалося, що стрес потрібен мені, щоб отримати адреналін і змусити мозок працювати, тому що вдома від мене не було толку", — розповів герцог.

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У результаті Гаррі майже на два тижні впав у депресію і відчував, що не може жити без адреналіну.

Королівська родина Фото: Instagram

Принц Гаррі з родиною повернувся до Британії

У вересні цього року герцог разом із дружиною Меган несподівано оголосив про повернення до Великої Британії разом із дітьми – 7-річним Арчі та 5-річною принцесою Лілібет. Родина шість років прожила у США. Наразі вони мешкають у регіоні Котсволдс.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принц Гаррі відверто висловився про життя українців під час війни. На його думку, стійкість наших людей не має ставати виправданням для світу, щоб просто спостерігати за стражданнями цілого народу.

Меган Маркл показала дочку принца Гаррі. Рудоволоса принцеса Лілібет мимоволі стала головною зіркою нового відео.

Крім того, президент США Дональд Трамп вперше відреагував на повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії після кількох років життя в Америці. Несподівано глава Білого дому виступив з критикою у бік Сассексів.