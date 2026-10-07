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Меган показала дочку принца Гаррі: як виглядає Лілібет (фото)

меган маркл показала дочку лілібет
Меган Маркл та принц Гаррі з дочкою | Фото: Instagram

Рудоволоса принцеса Лілібет мимоволі стала головною зіркою нового відео, яким поділилася Меган Маркл.

У зворушливому відео, що розповідає про стосунки матері й доньки, принцеса Лілібет завзято куховарить разом з герцогинею Сассекською.

Як виглядає Лілібет Діана

Меган Маркл показала раніше невідомі кадри зі своєю рудоволосою донькою, принцесою Лілібет, у новому відеоролику.

45-річна герцогиня Сассекська швидко облаштовує своє життя у Великій Британії після того, як минулого місяця було оголошено про несподіване рішення родини повернутися.

Тепер Меган поділилася милим відео, у якому згадує свою любов до організації "Girl Scouts" (дівчата-скаути) та власний підприємницький дух, що проявився ще у восьмирічному віці; також вона показала зворушливий момент, як вони з донькою разом куховарять удома.

Видео дня

У центрі уваги опинилося вогняно-руде волосся принцеси Лілібет, яка була одягнена в рожеву футболку й завзято займалася кулінарією.

Лілібет Діана
Лілібет Діана
Фото: Instagram

У підписі до відео Меган зазначила: "Коли мені було близько восьми років, я започаткувала власний бізнес: шила вручну резинки для волосся на бабусиній швейній машинці Singer і продавала їх по 1 долару за штуку. Я продавала печиво скауток, тримала ятки з лимонадом, працювала в магазині замороженого йогурту та мала безліч інших підробітків. Мій підприємницький дух був зі мною завжди".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також ми повідомляли, що Трамп різко розкритикував Меган і Гаррі після їхнього від'їзду із США.