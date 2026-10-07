Меган показала дочку принца Гаррі: як виглядає Лілібет (фото)

Рудоволоса принцеса Лілібет мимоволі стала головною зіркою нового відео, яким поділилася Меган Маркл.

У зворушливому відео, що розповідає про стосунки матері й доньки, принцеса Лілібет завзято куховарить разом з герцогинею Сассекською.

Як виглядає Лілібет Діана

Меган Маркл показала раніше невідомі кадри зі своєю рудоволосою донькою, принцесою Лілібет, у новому відеоролику.

45-річна герцогиня Сассекська швидко облаштовує своє життя у Великій Британії після того, як минулого місяця було оголошено про несподіване рішення родини повернутися.

Тепер Меган поділилася милим відео, у якому згадує свою любов до організації "Girl Scouts" (дівчата-скаути) та власний підприємницький дух, що проявився ще у восьмирічному віці; також вона показала зворушливий момент, як вони з донькою разом куховарять удома.

Видео дня

У центрі уваги опинилося вогняно-руде волосся принцеси Лілібет, яка була одягнена в рожеву футболку й завзято займалася кулінарією.

Лілібет Діана Фото: Instagram

У підписі до відео Меган зазначила: "Коли мені було близько восьми років, я започаткувала власний бізнес: шила вручну резинки для волосся на бабусиній швейній машинці Singer і продавала їх по 1 долару за штуку. Я продавала печиво скауток, тримала ятки з лимонадом, працювала в магазині замороженого йогурту та мала безліч інших підробітків. Мій підприємницький дух був зі мною завжди".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Повернувшись до Великої Британії зі США, принц Гаррі та Меган Маркл почали шукати маєток для себе. Однак пошуки можуть виявитися складними, оскільки герцогиня Сассекська має цілий перелік вимог до нового житла.

Батькам школярів у Британії розіслали суворі попередження через дітей принца.

Також ми повідомляли, що Трамп різко розкритикував Меган і Гаррі після їхнього від'їзду із США.