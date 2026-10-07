Меган показала дочь принца Гарри: как выглядит Лилибет (фото)

Рыжеволосая принцесса Лилибет невольно стала главной звездой нового видео, которым поделилась Меган Маркл.

В трогательном видео, рассказывающем об отношениях матери и дочери, принцесса Лилибет увлечённо готовит вместе с герцогиней Сассекской.

Как выглядит Лилибет Диана

Меган Маркл показала ранее неизвестные кадры со своей рыжеволосой дочерью, принцессой Лилибет, в новом видеоролике.

45-летняя герцогиня Сассекская быстро налаживает свою жизнь в Великобритании после того, как в прошлом месяце было объявлено о неожиданном решении семьи вернуться.

Теперь Меган поделилась милым видео, в котором вспоминает о своей любви к организации "Girl Scouts" (девочки-скауты) и о собственном предпринимательском духе, проявившемся ещё в восьмилетнем возрасте; также она показала трогательный момент, как они с дочерью вместе готовят дома.

Видео дня

В центре внимания оказались огненно-рыжие волосы принцессы Лилибет, которая была одета в розовую футболку и увлечённо занималась кулинарией.

Лилибет Диана Фото: Instagram

В подписи к видео Меган отметила: "Когда мне было около восьми лет, я открыла свой собственный бизнес: шила вручную резинки для волос на бабушкиной швейной машинке Singer и продавала их по 1 доллару за штуку. Я продавала скаутское печенье, держала ларьки с лимонадом, работала в магазине замороженного йогурта и имела множество других подработок. Мой предпринимательский дух всегда был со мной".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вернувшись в Великобританию из США, принц Гарри и Меган Маркл начали искать поместье для себя. Однако поиски могут оказаться сложными, поскольку у герцогини Сассекской есть целый перечень требований к новому жилью.

Родителям школьников в Великобритании разослали строгие предупреждения из-за детей принца.

Кроме того, мы сообщали, что Трамп резко раскритиковал Меган и Гарри после их отъезда из США.