Переведення годинників на зимовий час: як адаптуватися без втоми та поганого настрою

Хоча зміна часу на одну годину навесні чи восени може здатися незначною, вона здатна суттєво дестабілізувати усталений щоденний графік. Сарусан Кугараджа, провідний фахівець із питань сну в лікарні "Кромвель" (Cromwell Hospital), попереджає, що людський організм і його внутрішній біологічний годинник дуже чутливі навіть до таких різких змін.

У Європі та Україні перехід на літній час відбувається в останню неділю березня: стрілки годинника переводять на одну годину вперед, щоб ефективніше використовувати світловий день. Вночі на 25 жовтня 2026 року годинники перевели на одну годину назад, таким чином повернувшись до зимового (стандартного) часу. Однак адаптація до нового графіка майже ніколи не відбувається миттєво, пише egeszsegkalauz.

Як допомогти організму адаптуватися

Поступовий перехід: Протягом тижня перед переведенням годинників почніть зміщувати час відходу до сну, прийому їжі та фізичних вправ на 15–20 хвилин.

Денне світло: Намагайтеся бувати на вулиці в ранкові години. Природне світло допомагає регулювати біологічний годинник, підвищує бадьорість і покращує загальне самопочуття.

Здоровий режим сну: Дотримуйтеся стабільного графіка сну — як у будні, так і у вихідні.

Уникайте кави та напоїв із вмістом кофеїну принаймні за 6 годин до сну, а також обмежте вживання алкоголю.

За 30 хвилин до сну вимикайте екрани (смартфони, телевізори, планшети). Подбайте про те, щоб у кімнаті було темно й прохолодно.

Техніки розслаблення: Дихальні вправи та практики для заспокоєння допоможуть зняти напругу, розслабити тіло й підготуватися до сну.

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Перехід на зимовий час відбувся в ніч на 25 жовтня Фото: freepik.com

Як переведення годинників впливає на повсякденне життя

Наш організм функціонує відповідно до внутрішнього 24-годинного циклу, який реагує на зміну світла й темряви. Цей внутрішній годинник регулює відчуття втоми або бадьорості, а також впливає на наш настрій і продуктивність.

Весняний перехід зазвичай вважається найскладнішим, оскільки втрата однієї години відпочинку призводить до помітного браку енергії. Враховуючи, що дорослим зазвичай потрібно 7–9 годин сну на добу, дефіцит сну може спричинити низку негативних наслідків:

Зміни в настрої та когнітивних функціях: люди можуть відчувати пригніченість або тривожність, зниження концентрації уваги, труднощі з прийняттям рішень, а також підвищену дратівливість.

Зміни у фізичному стані: у перші дні після переведення годинників загальний фізичний стан може погіршитися, а наявні хронічні захворювання — загостритися.

Дослідження показують, що весняний перехід на літній час скорочує нічний відпочинок у середньому приблизно на 14 хвилин, тоді як осінній перехід, навпаки, збільшує його тривалість майже на 10 хвилин. Водночас експерти зазначають: хоча саме по собі переведення годинників не викликає небезпечних для здоров’я станів, воно створює додаткове навантаження на людей, які й без того недостатньо відпочивають.

Коли варто звернутися по фахову допомогу

Якщо ви протягом кількох тижнів маєте труднощі із засинанням, відчуваєте постійну сонливість удень, не можете зосередитися або почуваєтеся виснаженими навіть після тривалого перебування в ліжку — варто звернутися до фахівця. Гучне хропіння, паузи в диханні або ранкові головні болі можуть свідчити про інші порушення сну, що потребують професійної уваги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вже про перехід на літній час. Зокрема, про те, в якій країні перевели стрілки першими і до чого тут Рузвельт зі 100 доларів.

Крім того, нинішній варіант із "зимовим часом" є хорошим і для здоров'я українців, і для енергоефективності, запевняє експерт Анатолій Амелін. Він вважає, що варто відмовитися від переходу на "літній час" у березні, щоб уникнути згубного для організму переходу на новий часовий режим двічі на рік.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.