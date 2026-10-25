Переход на зимнее время: как адаптироваться без усталости и плохого настроения

Хотя переход на летнее или зимнее время на один час может показаться незначительным, он способен существенно нарушить устоявшийся распорядок дня. Сарусан Кугараджа, ведущий специалист по вопросам сна в больнице "Кромвель" (Cromwell Hospital), предупреждает, что человеческий организм и его внутренние биологические часы очень чувствительны даже к таким резким изменениям.

В Европе и Украине переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта: стрелки часов переводят на один час вперед, чтобы эффективнее использовать световой день. Ночью 25 октября 2026 года часы перевели на один час назад, таким образом вернувшись к зимнему (стандартному) времени. Однако адаптация к новому графику почти никогда не происходит мгновенно, пишет egeszsegkalauz.

Как помочь организму адаптироваться

Постепенный переход: В течение недели перед переходом на летнее время начните сдвигать время отхода ко сну, приёма пищи и физических упражнений на 15–20 минут.

Дневной свет: Старайтесь бывать на улице в утренние часы. Естественный свет помогает регулировать биологические часы, повышает бодрость и улучшает общее самочувствие.

Здоровый режим сна: придерживайтесь стабильного графика сна — как в будни, так и в выходные.

Избегайте кофе и напитков, содержащих кофеин, по крайней мере за 6 часов до сна, а также ограничьте употребление алкоголя.

За 30 минут до сна выключайте экраны (смартфоны, телевизоры, планшеты). Позаботьтесь о том, чтобы в комнате было темно и прохладно.

Техники расслабления: дыхательные упражнения и практики для успокоения помогут снять напряжение, расслабить тело и подготовиться ко сну.

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Переход на зимнее время состоялся в ночь на 25 октября Фото: freepik.com

Как переход на летнее время влияет на повседневную жизнь

Наш организм функционирует в соответствии с внутренним 24-часовым циклом, который реагирует на смену света и темноты. Эти внутренние часы регулируют ощущение усталости или бодрости, а также влияют на наше настроение и продуктивность.

Весенний переход обычно считается самым сложным, поскольку потеря одного часа сна приводит к заметной нехватке энергии. Учитывая, что взрослым обычно требуется 7–9 часов сна в сутки, дефицит сна может вызвать ряд негативных последствий:

Изменения в настроении и когнитивных функциях: люди могут испытывать подавленность или тревожность, снижение концентрации внимания, трудности с принятием решений, а также повышенную раздражительность.

Изменения в физическом состоянии: в первые дни после перевода часов общее физическое состояние может ухудшиться, а имеющиеся хронические заболевания — обостриться.

Исследования показывают, что весенний переход на летнее время сокращает ночной отдых в среднем примерно на 14 минут, тогда как осенний переход, напротив, увеличивает его продолжительность почти на 10 минут. В то же время эксперты отмечают: хотя само по себе переведение часов не вызывает опасных для здоровья состояний, оно создает дополнительную нагрузку на людей, которые и без того недостаточно отдыхают.

Когда следует обратиться за квалифицированной помощью

Если в течение нескольких недель у вас возникают трудности с засыпанием, вы испытываете постоянную сонливость днём, не можете сосредоточиться или чувствуете себя измождёнными даже после длительного пребывания в постели — стоит обратиться к специалисту. Громкий храп, паузы в дыхании или утренние головные боли могут свидетельствовать о других нарушениях сна, требующих профессионального внимания.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о переходе на летнее время. В частности, о том, в какой стране первыми перевели стрелки и при чём здесь Рузвельт со 100 долларами.

Кроме того, нынешний вариант с "зимним временем" полезен как для здоровья украинцев, так и для энергоэффективности, уверяет эксперт Анатолий Амелин. Он считает, что следует отказаться от перехода на "летнее время" в марте, чтобы избежать пагубного для организма перехода на новый режим времени дважды в год.

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