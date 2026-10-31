Культурна історія Лондона: шестиповерхова штаб-квартира The Beatles виставлена на продаж

Штаб-квартира мультимедійної компанії Apple Corps за адресою Овінгтон-сквер, 27, заснована Джоном Ленноном, Полом Маккартні, Джорджем Гаррісоном та Рінго Старром, виставлена на продаж. Вікторіанський таунхаус, який слугував базою організації майже три десятиліття, можна придбати за 9,5 млн фунтів стерлінгів або ж близько 576 млн гривень.

Історична шестиповерхова будівля, внесена до переліку пам’яток архітектури II категорії, поєднує в собі офісні приміщення та приватні житлові зони і, потенційно, може бути перетворена на один великий сімейний будинок. Про це повідомляє компанія Noble Harris, що надає консультаційні послуги у сфері комерційної нерухомості.

Штаб-квартира "Бітлз" Фото: з відкритих джерел

Наразі від цокольного до третього поверхів розташовані офіси загальною площею приблизно 245 "квадратів", а житлові приміщення на верхніх поверхах займають приблизно 125 "квадратів".

План поверхів Фото: з відкритих джерел

Офісний центр обладнаний системою кондиціонування, пасажирським ліфтом і, як зазначається, "достатньою" кількістю туалетів. Крім того, покупці отримають доступ до приватних садів у центрі Овінгтон-сквер.

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Приватна територія для відпочинку Фото: з відкритих джерел

Вважається, що це єдина будівля на площі, яка має комерційне призначення.

При цьому на фотографіях, що ілюструють лот, зображені пам’ятні речі, пов’язані з легендарною "ліверпульською четвіркою" та нагадують про її історію.

Варто зазначити, що спочатку штаб-квартира мультимедійної корпорації Apple Corps Limited деякий час розташовувалася на Бейкер-стріт, потім працювала на Вігмор-стріт, а в 1969-му переїхала на Севіл-Роу, де й відбувся знаменитий концерт The Beatles на даху, що став останнім публічним виступом гурту. Зараз компанія готується знову повернутися на Севіл-Роу, звільнивши свою нинішню базу вже для нового власника.

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