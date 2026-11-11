Олег Скрипка побив російського пропагандиста Дугіна: "Копняків надавав" (фото)

Український співак і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка пригадав, як одного разу в Москві бився з кремлівським пропагандистом Олександром Дугіном — головним ідеологом "руского міра".

У новому інтервʼю Василю Тимошенку артист пригадав, як їздив до РФ на виступи, коли на українців там ще чекали. Втім, уже й тоді були прояви ненависті.

Скрипка побив Дугіна

"Да, я йому копняків надавав. Це був тільки початок... Ще була дуже велика симпатія до українців. Ми в якомусь клубі виступали в Москві. І Дугін. Я тоді ще не знав, хто такий Дугін. Стоїть з бородою і під сценою кричить: "Х*хли". Щось таке. Один тільки голос. Я щось так пожартував зі сцени, на місце поставив", — розповів Скрипка.

Після концерту Дугін підбіг до Скрипки і почав "вякати".

"По типу "па рускі", "давай па рускі". Я кажу: "Давай мовою дипломатії, якщо ти не сприймаєш українську мову, давай французькою". Він знає французьку мову. А я знаю французьку мову вуличну — матюки французькі. І я починаю його вмокати французькою мовою. І він відчуває, що вербальний двобій він починає програвати і він починає розпускати руки. І я йому копняків серйозно надавав", — пригадав український артист.

Видео дня

Згодом до чоловіків прийшли охоронці та зупинили бійку.

Олег Скрипка Фото: Пресс-служба Олега Срипки

Безкоштовне пиво

"Прийшов директор клубу, вибачився переді мною. Охоронці Дугіна викинули на сніг. Реально його ще побили. Він переді мною вибачився. І нам всім ще виставили пиво", — зазначив Скрипка.

За словами співака, деякі росіяни підходили просили вибачення за слова Дугіна, наголошуючи, що вони не підтримують його думки.

А згодом до рук Скрипки потрапила книга російського пропагандиста.

"Все, що зараз, все там вже було прописано. Для мене було більш-менш очевидно, як воно буде розгортатися. Я думав, що це фентезі… Але коли ти бачиш, що воно йде як, по сценарію…" — каже співак.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український співак та лідер гурту "Воплі Відоплясов" Олег Скрипка припустив, що за ДТП, у якій загинув Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) майже 12 років тому, могли стояти росіяни.

Скрипка потрапив у центр уваги після публікації фото з колишньою російською співачкою Наргіз Закіровою, зробленому в Нью-Йорку.

Крім того, музикант розповів про маму, яка підтримує стосунки з рідними в Росії.