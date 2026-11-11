Олег Скрипка побив російського пропагандиста Дугіна: "Копняків надавав" (фото)
Український співак і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка пригадав, як одного разу в Москві бився з кремлівським пропагандистом Олександром Дугіном — головним ідеологом "руского міра".
У новому інтервʼю Василю Тимошенку артист пригадав, як їздив до РФ на виступи, коли на українців там ще чекали. Втім, уже й тоді були прояви ненависті.
Скрипка побив Дугіна
"Да, я йому копняків надавав. Це був тільки початок... Ще була дуже велика симпатія до українців. Ми в якомусь клубі виступали в Москві. І Дугін. Я тоді ще не знав, хто такий Дугін. Стоїть з бородою і під сценою кричить: "Х*хли". Щось таке. Один тільки голос. Я щось так пожартував зі сцени, на місце поставив", — розповів Скрипка.
Після концерту Дугін підбіг до Скрипки і почав "вякати".
"По типу "па рускі", "давай па рускі". Я кажу: "Давай мовою дипломатії, якщо ти не сприймаєш українську мову, давай французькою". Він знає французьку мову. А я знаю французьку мову вуличну — матюки французькі. І я починаю його вмокати французькою мовою. І він відчуває, що вербальний двобій він починає програвати і він починає розпускати руки. І я йому копняків серйозно надавав", — пригадав український артист.
Згодом до чоловіків прийшли охоронці та зупинили бійку.
Безкоштовне пиво
"Прийшов директор клубу, вибачився переді мною. Охоронці Дугіна викинули на сніг. Реально його ще побили. Він переді мною вибачився. І нам всім ще виставили пиво", — зазначив Скрипка.
За словами співака, деякі росіяни підходили просили вибачення за слова Дугіна, наголошуючи, що вони не підтримують його думки.
А згодом до рук Скрипки потрапила книга російського пропагандиста.
"Все, що зараз, все там вже було прописано. Для мене було більш-менш очевидно, як воно буде розгортатися. Я думав, що це фентезі… Але коли ти бачиш, що воно йде як, по сценарію…" — каже співак.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак та лідер гурту "Воплі Відоплясов" Олег Скрипка припустив, що за ДТП, у якій загинув Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) майже 12 років тому, могли стояти росіяни.
- Скрипка потрапив у центр уваги після публікації фото з колишньою російською співачкою Наргіз Закіровою, зробленому в Нью-Йорку.
Крім того, музикант розповів про маму, яка підтримує стосунки з рідними в Росії.