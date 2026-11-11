Олег Скрипка припустив, хто винний у смерті Кузьми (фото)

Український співак та лідер гурту "Воплі Відоплясов" Олег Скрипка припустив, що за ДТП, у якій загинув Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) майже 12 років тому, могли стояти росіяни.

Скрипка в новому інтерв’ю Василю Тимошенку озвучив власне припущення щодо тих трагічних подій. Він наголосив, що правди не знає, але має одну з версій.

Скрипка заговорив про загибель Кузьми

"Я думаю, що це був фатум. Як воно сталося — я не знаю. Або його кремлівці вбили. Він загинув, це була реально трагедія, і кремлівці використали цей феномен — що він був борцем проти бандерівської влади, і це спрацювало в інший бік. Тобто люди його сприйняли як позитивного героя, як Че Гевару, тому що люди потребували такого образу", — каже артист.

Зокрема, Олег Скрипка згадав про людські якості покійного колеги.

"Він був дуже емпатичним і комунікабельним. У нього була властивість знайти спільну мову з будь-якою людиною. Так. І він був абсолютно не егоїстичним, товаришував з багатьма: і з музикантами, і з олігархами. Мав багато звʼязків. Я думаю, за це його і цінували", — сказав співак.

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Кузьма Скрябін Фото: соцмережі

Кузьма Скрябін загинув в ДТП

Співак Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року неподалік села Лозуватка Дніпропетровської області, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Вранці наступного дня він їхав назад до Києва на позашляховику Toyota Sequoia.

Автомобіль Кузьми зіткнувся з молоковозом. Він загинув на місці. За офіційною версією, машина Кузьменка виїхала на зустрічну смугу через складні погодні умови.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Донька Скрябіна Барбара Кузьменко досі шкодує, що відхилила пропозицію батька.

Крім того, у вересні 2025 року на Житомирщині відкрили новий пам'ятник Кузьмі, який сподобався далеко не всім.