Олег Скрипка предположил, кто виноват в смерти Кузьмы (фото)

Украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясов" Олег Скрипка предположил, что за ДТП, в котором погиб Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) почти 12 лет назад, могли стоять россияне.

Скрипка в новом интервью Василию Тимошенко озвучил собственное предположение относительно тех трагических событий. Он подчеркнул, что правды не знает, но имеет одну из версий.

Скрипка заговорил о гибели Кузьмы

"Я думаю, что это был фатум. Как оно произошло — я не знаю. Или его кремлевцы убили. Он погиб, это была реально трагедия, и кремлевцы использовали этот феномен — что он был борцом против бандеровской власти, и это сработало в другую сторону. То есть люди его восприняли как позитивного героя, как Че Гевару, потому что люди нуждались в таком образе", — говорит артист.

В частности, Олег Скрипка упомянул о человеческих качествах покойного коллеги.

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"Он был очень эмпатичным и коммуникабельным. У него было свойство найти общий язык с любым человеком. Да. И он был совершенно не эгоистичен, дружил со многими: и с музыкантами, и с олигархами. У меня было много связей. Я думаю, за это его и ценили", — сказал певец.

Кузьма Скрябин Фото: соцсети

Кузьма Скрябин погиб в ДТП

Певец Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года недалеко от села Лозоватка Днепропетровской области, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. На следующий день утром он ехал обратно в Киев на внедорожнике Toyota Sequoia.

Автомобиль Кузьмы столкнулся с молоковозом. Он погиб на месте. По официальной версии, машина Кузьменко выехала на встречную полосу из-за сложных погодных условий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина эмоционально высказалась об Андрее Кузьменко, чем нарвалась на критику.

Дочь Скрябина Барбара Кузьменко до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца.

Кроме того, в сентябре 2025 года в Житомирской области открыли новый памятник Кузьме, который понравился далеко не всем.