Олег Скрипка избил российского пропагандиста Дугина: "Копняков надавал" (фото)

Украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка вспомнил, как однажды в Москве побился с кремлевским пропагандистом Александром Дугином — главным идеологом "русского мира".

В новом интервью Василию Тимошенко артист вспомнил, как ездил в РФ на выступления, когда украинцев там еще ждали. Впрочем, уже тогда были проявления ненависти.

Скрипка избил Дугина

"Да, я ему копняков надавал. Это было только начало… Еще была очень большая симпатия к украинцам. Мы в каком-то клубе выступали в Москве. И Дугин. Я тогда еще не знал, кто такой Дугин. Стоит с бородой и под сценой кричит: "Х*хлы". Что-то такое. Один только голос. Я что-то так пошутил со сцены, на место поставил", — рассказал Скрипка.

После концерта Дугин подбежал к Скрипке и начал "вякать".

"По типу "па русски", "давай па русски". Я говорю: "Давай на языке дипломатии, если ты не воспринимаешь украинский язык, давай на французском". Он знает французский язык. А я знаю французский уличный язык — мат французский. И я начинаю его вмокать на французском языке. И он чувствует, что вербальный поединок он начинает проигрывать и начинает распускать руки. И я ему копняков серьезно надавал", — вспомнил украинский артист.

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Впоследствии к мужчинам пришли охранники и остановили потасовку.

Олег Скрипка Фото: Пресс-служба Олега Срипки

Бесплатное пиво

"Пришел директор клуба, извинился передо мной. Охранники Дугина выбросили на снег. Реально его еще избили. Он передо мной принес извинения. И нам всем еще выставили пиво", — отметил Скрипка.

По словам певца, некоторые россияне подходили извиняться за слова Дугина, подчеркивая, что они не поддерживают его мнения.

А потом в руки Скрипки попала книга российского пропагандиста.

"Все, что сейчас, все там уже было прописано. Для меня было более-менее очевидно, как оно будет разворачиваться. Я думал, что это фэнтези… Но когда ты видишь, что оно идет как по сценарию…" — говорит певец.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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