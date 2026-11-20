Родина Анастасії переїхала із квартири у затишний будинок у селі. Сім’я живе біля лісу і насолоджується кожним моментом. Дівчина поділилася головними плюсами життя за містом у власній оселі.

Це буде вже четверта зима родини у власному будинку. Про це Анастасія розповіла у своєму блозі в TikTok. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Реальність життя у будинку

Перше, на що звернула увагу Анастасія, це автономність. У своєму будинку завжди тепло, оскільки є піч і заготовлені дрова. Також на подвір’ї є колодязь з водою на всякий випадок. А якщо поставити сонячні панелі – можна взагалі не залежати від блекаутів.

До того ж у селі живе мінімум людей і немає зайвого міського шуму. Натомість у власному будинку можна насолоджуватися звуками природи і простором, де ти наодинці з собою.

"Можеш сповільнитись, заспокоїтись і не підлаштовуватись під чужі правила. А ранкова кава чи чай у своєму саду, який кожного року стає все гарнішим, — це взагалі окрема насолода", — поділилась Анастасія.

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Завдяки власному будинку є можливість дихати чистішим повітрям, харчуватися якіснішими продуктами, домашніми яйцями, або самостійно вирощувати овочі й фрукти.

"Ти можеш поставити теплицю, зробити лазню… Можливостей для облаштування свого простору тут набагато більше. Мінуси теж є, але воно того варте", — наголосила дівчина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анна Цешковська з Миколаївщини продала міську квартиру, щоб вирощувати полуницю. Вона вирішила змінити життя, але хата в селі виявилася з прихованими вадами.

Авторка блогу "Дівчата і стара хата" відверто розповіла, з чим насправді стикаються люди, які вирішують оживити старий сільський будинок. За її словами, найбільша складність не фізична праця чи ремонт, а вміння зупинитися серед нескінченних побутових турбот і не втратити себе в них.

Крім того, родина переселенців із прикордонного району Чернігівської області купила за 40 тисяч грн старий дерев'яний будинок у глухому поліському селі.