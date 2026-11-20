Семья Анастасии переехала из квартиры в уютный дом в деревне. Семья живёт рядом с лесом и наслаждается каждым моментом. Девушка рассказала о главных преимуществах жизни за городом в собственном жилье.

Это будет уже четвертая зима, которую семья проведет в собственном доме. Об этом Анастасия рассказала в своем блоге в TikTok. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосовать

Реальность жизни в доме

Первое, на что обратила внимание Анастасия, — это автономность. В её доме всегда тепло, так как есть печь и заготовленные дрова. Также во дворе есть колодец с водой на всякий случай. А если установить солнечные панели — можно вообще не зависеть от отключений электричества.

К тому же в деревне мало людей и нет лишнего городского шума. Зато в собственном доме можно наслаждаться звуками природы и простором, где ты наедине с собой.

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"Можно сбавить темп, успокоиться и не подстраиваться под чужие правила. А утренний кофе или чай в собственном саду, который с каждым годом становится всё красивее, — это вообще отдельное удовольствие", — поделилась Анастасия.

Благодаря собственному дому появляется возможность дышать более чистым воздухом, питаться более качественными продуктами, домашними яйцами или самостоятельно выращивать овощи и фрукты.

"Ты можешь поставить теплицу, построить баню… Возможностей для обустройства своего пространства здесь гораздо больше. Минусы тоже есть, но это того стоит", — подчеркнула девушка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анна Цешковская из Николаевской области продала городскую квартиру, чтобы выращивать клубнику. Она решила изменить свою жизнь, но дом в деревне оказался со скрытыми недостатками.

Автор блога "Девушки и старый дом" откровенно рассказала, с чем на самом деле сталкиваются люди, решившие восстановить старый сельский дом. По её словам, самая большая сложность — не физический труд или ремонт, а умение остановиться среди бесконечных бытовых забот и не потерять себя в них.

Кроме того, семья переселенцев из приграничного района Черниговской области купила за 40 тысяч гривен старый деревянный дом в глухом полесском селе.