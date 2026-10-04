"Моя самая большая ошибка": женщина купила дом в деревне за $19 тысяч, а теперь жалеет (фото)

Анна Цешковская из Николаевской области продала городскую квартиру, чтобы выращивать клубнику. Она решила изменить свою жизнь, но дом в деревне оказался с скрытыми недостатками.

Анна Цешковская работала иллюстратором и создавала узоры для международного модного рынка. После постановки диагноза врачи предупредили её, что со временем она может ослепнуть. Женщина решила не откладывать перемены на потом: продала городскую квартиру, купила заброшенный дом в деревне и занялась ягодным бизнесом. Как она живёт сегодня, – читайте в материале Фокуса.

Еще до начала полномасштабной войны Анна купила очень дешевую заброшенную квартиру в своем городе и собственноручно отремонтировала её. Именно эту квартиру она впоследствии продала, чтобы оплатить переезд.

Искала жилье целый год

Женщина целый год искала дом с большим участком для будущего бизнеса. В конце концов она нашла дом за 19 тысяч долларов. Для деревни это высокая цена, и сейчас Анна признает, что переплатила.

Анна нашла дом за 19 тысяч долларов Фото: TikTok

На первый взгляд дом казался ухоженным, однако новой владелице не хватило опыта, чтобы заметить скрытые проблемы. Уже после переезда выяснилось, что крыша протекает, а система отопления неисправна. Деньги, которые Анна планировала вложить в развитие хозяйства, ушли на ремонт.

В видеоблоге она говорит об этом без прикрас: "Моя самая большая ошибка при покупке дома в деревне – это то, что при первых же тогда разборках мне нужно было не крышу ставить, а оформить возврат дома прежним владельцам".

Собственный бизнес

Сначала Анна мечтала о лавандовом поле: планировала сушить цветы и изготавливать лавандовую воду. Однако пробная посадка нескольких кустов показала, что у неё аллергия на это растение. Пришлось переориентироваться на клубнику, и здесь первые эксперименты увенчались успехом: саженцы прижились.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Для более быстрого развития хозяйству требовалась теплица, поэтому Анна начала искать грантовую поддержку. Она прошла образовательную программу для женщин-фермеров из Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, которая должна была помочь восстановить экономику в условиях войны. Однако бизнес-план на сумму около 250 тысяч гривен финансирования не получил.

Женщина делает ремонт своими руками Фото: TikTok

Она не стала сдаваться: Анна решила идти своим путем. Она заказала первую партию итальянских саженцев (около 200 штук) и обустроила капельный полив и грядки. На всё это ушло примерно 15 тысяч гривен из собственных сбережений.

В настоящее время хозяйство состоит из двух больших 15-метровых грядок. Сезон оказался убыточным из-за постоянных дождей, однако первые 50 кг клубники удалось продать через блог и среди знакомых. В дальнейшем фермерша планирует сотрудничать с местными кондитерскими и производителями десертов.

Особая миссия

Своим самым большим достижением Анна считает не урожай, а помощь женщинам, пережившим оккупацию, лишившимся бизнеса или оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Даже если, как в моём случае, глаза постепенно угасают из-за потери зрения, внутренний огонь и желание заниматься своим делом могут гореть ещё ярче", – отмечает она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Британка Линди нашла выход из ситуации с дорогой арендой жилья: она купила старый двухэтажный автобус и обустроила в нём полноценный дом на колёсах. Кроме того, женщина открыла собственный книжный бизнес.

Семья из Южного Уэльса (Великобритания) планировала приобрести в Болгарии "дом мечты" за 8 тысяч долларов, однако попалась на уловку мошенников. Оказалось, что недвижимость, которую супруги считали своей, на самом деле им не принадлежит.

Также мы писали об украинке, которая купила дом в деревне за 5 тысяч долларов "с водой и светом", однако над ней все смеются. Чтобы делиться всеми этапами ремонта и преображения своего жилища, женщина создала аккаунт в TikTok.