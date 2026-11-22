Понад 60 членів екіпажу круїзного лайнера Villa Vie Odyssey вже понад три тижні залишаються на судні, яке стоїть на якорі поблизу Сінгапуру. Пасажири залишили лайнер ще 27 жовтня після зупинення роботи круїзу.

Тим часом члени екіпажу скаржаться на складні умови перебування, перебої з інтернетом, відсутність кондиціонерів у деяких каютах і невизначеність щодо повернення додому, повідомляє Business Insider із посиланням на двох членів екіпажу.

За словами співрозмовників видання, перебування на судні стає дедалі важчим. Один із них описав ситуацію як справжнє випробування, зазначивши, що всі хочуть лише повернутися додому. Інший заявив: "Життя на борту — це пекло".

Чому екіпаж досі не може залишити лайнер

27 жовтня мешканцям Villa Vie Odyssey повідомили, що вони мають залишити судно протягом кількох годин. Це сталося після того, як компанія Villa Vie призупинила роботу круїзу, який передбачав можливість постійного проживання на лайнері та подорожей світом.

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Вартість кают на судні становила від 119 999 до 439 999 доларів. Однак проєкт зіткнувся з фінансовими проблемами, які компанія пов'язувала зі зростанням цін на пальне. Це призвело до погіршення сервісу, змін маршрутів і звернень до мешканців із проханням надати додаткові кошти.

Після висадки пасажирів судно залишилося поблизу Сінгапуру. Його заарештували відповідно до судового рішення через претензії кредиторів. Співзасновник Villa Vie Мікаель Петтерсон підтвердив Business Insider, що на борту залишаються від 63 до 67 членів екіпажу.

За словами Петтерсона, для переміщення судна з якірної стоянки до причалу потрібен дозвіл сингапурського судового виконавця. Лише після цього члени екіпажу зможуть залишити лайнер.

На борту скаржаться на умови перебування

Двоє членів екіпажу розповіли, що протягом останніх 24 днів умови на судні погіршилися. У деяких каютах не працює кондиціонування, хоча температура повітря перевищує 32 градуси за Цельсієм.

Також співрозмовники скаржаться на регулярні перебої з інтернетом, через які їм складно телефонувати рідним. Крім того, на судні припинили надавати послуги пральні та закрили бар для екіпажу.

Окремою проблемою залишається невизначеність щодо дати висадки. За словами одного з членів екіпажу, люди відчувають, що про них усі забули.

Водночас Мікаель Петтерсон не погодився з тим, що умови на борту можна назвати нестерпними. Він визнав, що вони не є ідеальними, але заперечив звинувачення в жорстокому поводженні.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що агентство з працевлаштування TM Marine Life запропонувало всім охочим роботу на круїзному лайнері. Обіцяють контракт 6 місяців, зарплату від $1500 на місяць, а також безплатне проживання та харчування.

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