Зарплата від $1500: на круїзний лайнер шукають працівників – що треба робити (фото)

Агентство з працевлаштування TM Marine Life запропонувало всім охочим роботу на круїзному лайнері. Обіцяють контракт 6 місяців, зарплату від $1500 на місяць, а також безплатне проживання та харчування.

Компанія набирає працівників з України на "роботу мрії" – американські круїзні лайнери. Серед основних вимог – знання англійської мови, робоча віза, готовність до фізичних навантажень. Що натомість отримують самі працівники, – читайте у матеріалі Фокусу.

Потенційним кандидатам потрібно пройти конкурсний відбір та оформити всі необхідні документи. Працевлаштування, за словами співробітників компанії, офіційне. Обіцяють заробітну плану від $1500 на місяць, безплатне харчування та проживання. Тож у працівників буде можливість відкласти більше зароблених коштів.

Працівники круїзних лайнерів заробляють від $1500 Фото: Instagram

"Поки ти рахуєш копійки в офісі або гнеш спину на заводі в Польщі – хтось у цей момент стоїть на палубі океанського лайнера з доларами в руках і дивиться на тропічний острів", – заманюють TM Marine Life в своїх соціальних мережах.

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За їхніми словами, це найкращий спосіб потрапити в найвіддаленіші куточки Європи та США.

Компанія набирає працівників з України на "роботу мрії" Фото: Instagram

"Широкий вибір вакансій. Це можливість подорожувати світом, здобувати унікальний досвід, будувати успішну кар’єру", – розповідаєте представники компанії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Керівниця великої компанії назвала головний "червоний прапорець", через який одразу відмовляє кандидатам у роботі.

Професорка розповіла про єдине питання, яке допомагає кандидатам розпізнати справжні цінності потенційного роботодавця.

Крім того, колишній вчитель фізкультури, який тепер живе в Польщі, розповів про тамтешні реалії. У нього не вистачає часу більше ні на що, окрім роботи. За словами чоловіка, це нестерпно.