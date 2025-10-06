Безплатне житло, комуналка та їжа: на грецькому острові пропонують ідеальну роботу
Для тих, хто мріє йти на роботу, як на свято, з’явилась унікальна можливість — записатися волонтером на грецький острів. Однак потрібно виконати одну особливу умову.
Представники компанії Holiday Pirates оголосили про прийом заявок, щоб отримати роботу мрії: вони шукають волонтерів на 2026 рік для проживання на острові Сірос, що омивається Середземним морем. Компанія забезпечує безплатним житлом, повноцінним харчуванням та оплачує комунальні послуги.
Працювати потрібно 5 днів на тиждень — всього по 5 годин. В обов'язки входить догляд за котиками.
"Вас забезпечать безплатним житлом, сніданком та позбавлять необхідності сплачувати комунальні рахунки. Який підступ? Вам потрібно працювати волонтером у притулку для котів приблизно п'ять годин на день, п'ять днів на тиждень", — повідомили співробітники Holiday Pirates у TikTok.
Вимоги до кандидатів
На сайті притулку SyrosCats конкретизують вимоги до петенційних кандидатів на цю позицію: "Ми приймаємо здорових, зрілих та незалежних волонтерів – одиноких або пари — мінімум на один місяць для допомоги у догляді за котами. Наявність ветеринарної освіти або досвід роботи з дикими котами буде перевагою, але ми раді будь-кому, хто любить котів, готовий бруднити руки, підставити плече й приходити вчасно".
Кандидати мають бути старшими 25 років, самодостатніми та готовими працювати з різноманітними волонтерами з усього світу.
"Ви житимете в одному будинку з двома або трьома іншими людьми, кожен з яких матиме власну спальню, але кухня, ванна кімната та вітальня будуть спільними", — стверджують роботодавці.
Робота мрії
Волонтери починають роботу о 8 ранку, годуючи котів, обіймаючи та граючись з ними. За годину до заходу сонця потрібно прибрати лотки, роздати ліки та забезпечити котів всім необхідним на ніч.
Відео в TikTok з описом вакансії зібрало понад мільйон переглядів, а також отримало безліч захоплених відгуків. "Я готовий. З ким мені потрібно поговорити?" — прокоментував один користувач. Інший, пенсіонер, написав: "Коти — моя пристрасть… Виберіть мене!" Третій назвав це "фантастичною можливістю", а четвертий зізнався: "Це справді змусило мене задуматися. Можливо, я зміню своє життя".
Всі деталі та форму заявки можна знайти на сайті SyrosCats.
